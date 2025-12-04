Kode Redeem ML Mobile Legends Hari Ini Kamis, 4 Desember 2025: Klaim untuk Dapatkan Hadiah Terbaru

TRIBUNNEWS.COM - Pemain Mobile Legends (ML) bisa menukarkan kode redeem terbaru yang masih aktif pada hari ini, Kamis (4/12/2025).

Kode redeem Mobile Legends diklaim melalui m.mobilelegends.com.

Klaim kode redeem ML untuk dapatkan hadiah menarik secara gratis.

"Kode redeem" berasal dari kata "redeem code", berarti sebuah kode atau kombinasi huruf dan angka unik yang dapat ditukarkan dengan hadiah, diskon, atau keuntungan lainnya.

Pemain berkesempatan mendapatkan, skin packs, moonstones, trial cards, magic dust, skin fragments dan berbagai item menarik lainnya.

Perhatikan batas waktu dan jumlah pemainnya, sebelum mengklaim kode redeem ML.

Jika gagal mengklaim, berarti kode redeem tidak valid atau salah.

Hadiah bisa langsung ditambahkan secara otomatis ke akun game Mobile Legends Anda.

Baca juga: 8 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Desember 2025, Segera Klaim Rank Up Points & Diamond Gratis

Kode Redeem Mobile Legends ML Kamis, 4 Desember 2025, Dikutip dari dexerto.com: