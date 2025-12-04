Spotify Wrapped 2025 Tidak Muncul? Ini 2 Cara Mengatasinya

Ringkasan Berita: Wrapped 2025 menampilkan ringkasan musik, podcast, dan fitur baru seperti Wrapped Party dan Wrapped Clubs.

Hanya akun yang memenuhi syarat mendengarkan minimal 30 lagu dan lima artis yang bisa mengakses Wrapped.

Jika tidak muncul, perbarui aplikasi atau buka lewat tautan resmi Spotify.

TRIBUNNEWS.COM - Spotify Wrapped 2025 kini tersedia bagi pengguna di berbagai negara.

Setiap tahunnya, Wrapped menampilkan ringkasan aktivitas mendengarkan musik, podcast, dan audiobook, termasuk lagu dan artis yang paling sering diputar, serta genre favorit pengguna.

Untuk tahun 2025, Spotify menambahkan sejumlah fitur baru, seperti Wrapped Party untuk membandingkan statistik dengan teman, Wrapped Clubs yang mengelompokkan pengguna berdasarkan gaya mendengarkan, serta Kuis Lagu Teratas yang memungkinkan menebak lagu favorit sebelum melihat hasilnya, dikutip dari https://techcrunch.com/.

Selain itu, Wrapped 2025 menampilkan daftar lagu, artis, dan album teratas, serta metrik interaktif lain seperti Usia Pendengar, yang membandingkan selera musik pengguna dengan orang lain sebayanya.

Untuk mengakses Wrapped, pengguna harus memenuhi beberapa syarat sederhana, seperti mendengarkan minimal 30 lagu lebih dari 30 detik dan setidaknya lima artis berbeda sepanjang tahun.

Pengalaman ini dapat diakses melalui aplikasi Spotify di perangkat iOS maupun Android.

Meski demikian, beberapa pengguna melaporkan bahwa Wrapped 2025 mereka tidak muncul.

Hal ini biasanya terkait masalah teknis, pengaturan aplikasi, atau versi Spotify yang belum diperbarui.

Ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini agar pengguna tetap dapat melihat ringkasan aktivitas musik tahunannya.

2 Cara Mengatasi Spotify Wrapped 2025 Tidak Muncul

Dikutip dari https://www.techradar.com/, berikut 2 cara mengatasi Spotify Wrapped 2025 tidak muncul:

1. Periksa dan Perbarui Versi Aplikasi

Spotify Wrapped dirancang sebagai pengalaman imersif yang hanya dapat diakses melalui versi aplikasi yang paling mutakhir.

Jika pengguna masih menggunakan versi lama, sistem Wrapped mungkin tidak dapat ditampilkan dengan benar atau bahkan tidak muncul sama sekali.

Fitur seperti Wrapped memanfaatkan teknologi interface terbaru dan membutuhkan kompatibilitas penuh dengan pembaruan back-end Spotify.

Versi lama aplikasi sering kali memiliki bug yang belum diperbaiki atau cache yang menumpuk, menghalangi pemuatan konten visual yang kaya seperti story Wrapped.

Solusinya: Perbarui Aplikasi Secara Manual

Langkah pertama yang paling efektif adalah memastikan aplikasi pengguna berada pada versi terbaru yang tersedia di toko aplikasi resmi.