Kunci Jawaban Trivia FC Mobile 2025, Cerita Bangsa Belanda Soal Pertama

TRIBUNNEWS.COM - Event Cerita Bangsa dari FC Mobile 2025 memasuki chapter baru, A Nation's Story: Netherlands atau Cerita Bangsa Belanda.

Travia chapter merupakan salah satu event terbaru dari FC Mobile 2025.

Setelah bertajuk A Nation's Story: Japan atau Cerita Bangsa Jepang pada November 2025 lalu, pada awal Desember ini event berganti menjadi A Nation's Story: Netherlands.

Dalam event ini, FC Mobile akan memberikan sejumlah hadiah, termasuk bonus hadiah apabila masih ada shard atau serpihan dari Cerita Bangsa sebelumnya yang belum ditukarkan.

Para pemain nantinya akan diminta untuk menjawab sebuah pertanyaan untuk mendapatkan hadiah.

Supaya bisa diklaim, pemain perlu menyelesaikan seluruh pertanyaan tanpa kesalahan.

Tak hanya misi soal saja, pemain juga harus menyelesaikan misi laga untuk mendapatkan poin serpihan atau shard.

Kunci Jawaban Cerita Bangsa: Belanda

Rekomendasi Untuk Anda

Lebih lengkapnya, berikut kunci jawaban Cerita Bangsa: Belanda hari pertama

1. Di kota Mana Johan Cruyff mencetak golnya ke gawang Argentina di FIFA World Cup 1974?

A. Munich

B. Gelsenkirchen

C. Hamburg

D. Hannover

Jawaban: B Gelsenkirchen

Baca juga: 8 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Desember 2025, Segera Klaim Rank Up Points & Diamond Gratis

Travia Cerita Bangsa sendiri hanya dapat dimainkan satu kali per harinya.

Tak hanya menjawab soal dengan benar, pemain juga harus menyelesaikan pertandingan dan puzzle berikutnya akan terbuka.

Sebelum mengakses travia selanjutnya, pemain harus menunggu reset harian.

Setiap laga harian memberikan hadian tambahan yang bisa berguna untuk progres event, seperti: