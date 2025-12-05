Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kode Redeem The Forge Roblox Desember 2025, Buruan Klaim Bonus Reroll & Material Eksklusif Gratis

Kode Redeem The Forge Roblox Desember 2025 terbaru yang bisa ditukarkan dengan hadiah bonus reroll, material eksklusif, hingga item premium gratis.

Penulis: Muhammad Alvian Fakka
Editor: Sri Juliati
KODE REDEEM THE FORGE
KODE REDEEM THE FORGE - Potret bermain gim The Forge Roblox diambil Jumat (5/12/2025). Kode Redeem The Forge Roblox Desember 2025 terbaru yang bisa ditukarkan dengan hadiah bonus reroll, material eksklusif, hingga item premium gratis. 

TRIBUNNEWS.COM - Memasuki bulan Desember 2025, game The Forge di Roblox kembali menghadirkan kode redeem terbaru yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain. 

Sejak pertama kali dirilis, The Forge berhasil menarik perhatian komunitas Roblox dengan konsep unik yang menggabungkan simulasi penempaan senjata dan elemen permainan aksi. 

Pemain diajak untuk mengumpulkan material, menempa senjata, serta menghadapi berbagai tantangan dalam dunia fantasi yang penuh petualangan. 

Popularitasnya yang terus meningkat membuat setiap pembaruan, termasuk kode redeem bulanan, selalu ditunggu karena memberikan keuntungan tambahan bagi pemain. 

Adanya kode redeem The Forge Roblox Desember 2025 ini menawarkan kesempatan untuk mendapatkan bonus reroll, material eksklusif, hingga item premium yang dapat mempercepat progres permainan.

Kode redeem The Forge Desember 2025 dapat ditukarkan dengan hadiah gratis dengan mudah. 

Pemain cukup masuk ke dalam game, membuka menu Settings atau Codes, lalu memasukkan kode redeem The Forge yang tersedia. 

Setelah diklaim, hadiah akan otomatis masuk ke akun dan bisa langsung digunakan untuk memperkuat karakter maupun senjata. 

Karena setiap kode hanya berlaku satu kali per akun dan memiliki masa aktif terbatas, pemain disarankan segera menukarkannya agar tidak kehilangan kesempatan.

Hadirnya kode redeem The Forge Roblox terbaru di bulan Desember 2025, pemain memiliki peluang besar untuk meningkatkan kemampuan dan mempercepat pencapaian dalam permainan. 

Kesempatan ini tentu menjadi momen penting bagi mereka yang ingin menikmati pengalaman bermain lebih maksimal sekaligus memperkuat posisi di dunia Roblox.

Kode Redeem The Forge Roblox Desember 2025

Berikut beberapa kode redeem  The Forge Roblox aktif yang bisa digunakan pada periode Desember 2025 dari berbagai sumber:

Baca juga: Kode Redeem FF Terbaru Hari Ini, Jumat 5 Desember 2025, Klaim Hadiahnya Gratis

300K! 

100KLIKES

200K!

