Kode Redeem Mobile Legends Hari Ini, Senin 8 Desember 2025: Klaim untuk Dapatkan Hadiah Terbaru
Inilah daftar kode redeem ML mobile hari ini, Senin (8/12/2025) yang bisa diklaim para pengguna untuk dapatkan item gratis dan menarik lainnya.
Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Pemain Mobile Legends (ML) bisa menukarkan kode redeem terbaru yang masih aktif pada hari ini, Senin (8/12/2025).
Kode redeem Mobile Legends diklaim melalui m.mobilelegends.com.
Klaim kode redeem ML untuk dapatkan hadiah menarik secara gratis.
"Kode redeem" berasal dari kata "redeem code", berarti sebuah kode atau kombinasi huruf dan angka unik yang dapat ditukarkan dengan hadiah, diskon, atau keuntungan lainnya.
Pemain berkesempatan mendapatkan, skin packs, moonstones, trial cards, magic dust, skin fragments dan berbagai item menarik lainnya.
Perhatikan batas waktu dan jumlah pemainnya, sebelum mengklaim kode redeem ML.
Jika gagal mengklaim, berarti kode redeem tidak valid atau salah.
Hadiah bisa langsung ditambahkan secara otomatis ke akun game Mobile Legends Anda.
Kode Redeem Mobile Legends ML Senin, 8 Desember 2025:
- oyms4bvbl
- tzywvc7f2zkq23cs5
- dtfkheu8i
- dt2aquu8i
- dodv32u8i
- dnpg5cu8i
- dl71dku8i
- ddamnsu8i
- dcxnl1u8i
- dbq6xwu8i
- da4fxju8i
- d6ivmku8i
- d30wjxu8i
- czr88pu8i
- 4abcr9c8gnsr22bjc
- s9kbj1lpz228nb
- fezx8x7jg
- Jki3us7jg
- jul3md7jg
- hom8wo7jg
- 00NATAN00
- mlbbtwitter
- MLBB2021
- qszm29yy4cmr22bkf
- bsqk228lpzs
- eot9pv7jj
- fezx8x7jg
- fezx8x7jg
- eot9pv7jg
- 4nbpwtb3uybe22ad2
- rbp8rxewt7ph22afc
- 0wqgwq7jg
Cara Klaim Kode Redeem Mobile Legends Secara Online:
1. Kunjungi situs m.mobilelegends.com
2. Kemudian klik menu redeem dan ambil hadiah
3. Lalu masukkan kode redeem pada kolom yang tersedia pada kotak Redemption Code.
4. Masukkan ID pengguna game Mobile Legends Anda beserta kode verifikasi di kolom yang tersedia.
5. Klik tombol Tukarkan.
6. Apabila penukaran berhasil, segera masuk ke akun Mobile Legends, dan cek notifikasinya pada game ML Anda.
Mobile Legends
Mobile Legends atau yang kerap disingkat ML adalah sebuah game populer saat ini.
