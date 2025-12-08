Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kode Redeem

Kode Redeem Mobile Legends Hari Ini, Senin 8 Desember 2025: Klaim untuk Dapatkan Hadiah Terbaru

Inilah daftar kode redeem ML mobile hari ini, Senin (8/12/2025) yang bisa diklaim para pengguna untuk dapatkan item gratis dan menarik lainnya.

Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Pemain Mobile Legends (ML) bisa menukarkan kode redeem terbaru yang masih aktif pada hari ini, Senin (8/12/2025).

Kode redeem Mobile Legends diklaim melalui m.mobilelegends.com.

Klaim kode redeem ML untuk dapatkan hadiah menarik secara gratis.

"Kode redeem" berasal dari kata "redeem code", berarti sebuah kode atau kombinasi huruf dan angka unik yang dapat ditukarkan dengan hadiah, diskon, atau keuntungan lainnya.

Pemain berkesempatan mendapatkan, skin packs, moonstones, trial cards, magic dust, skin fragments dan berbagai item menarik lainnya.

Perhatikan batas waktu dan jumlah pemainnya, sebelum mengklaim kode redeem ML.

Jika gagal mengklaim, berarti kode redeem tidak valid atau salah.

Hadiah bisa langsung ditambahkan secara otomatis ke akun game Mobile Legends Anda.

Kode Redeem Mobile Legends ML Senin, 8 Desember 2025:

  1. oyms4bvbl
  2. tzywvc7f2zkq23cs5
  3. dtfkheu8i
  4. dt2aquu8i
  5. dodv32u8i
  6. dnpg5cu8i
  7. dl71dku8i
  8. ddamnsu8i
  9. dcxnl1u8i
  10. dbq6xwu8i
  11. da4fxju8i
  12. d6ivmku8i
  13. d30wjxu8i
  14. czr88pu8i
  15. 4abcr9c8gnsr22bjc
  16. s9kbj1lpz228nb
  17. fezx8x7jg
  18. Jki3us7jg
  19. jul3md7jg
  20. hom8wo7jg
  21. 00NATAN00
  22. mlbbtwitter
  23. MLBB2021
  24. qszm29yy4cmr22bkf
  25. bsqk228lpzs
  26. eot9pv7jj
  27. fezx8x7jg
  28. fezx8x7jg
  29. eot9pv7jg
  30. 4nbpwtb3uybe22ad2
  31. rbp8rxewt7ph22afc
  32. 0wqgwq7jg

Cara Klaim Kode Redeem Mobile Legends Secara Online:

1. Kunjungi situs m.mobilelegends.com

2. Kemudian klik menu redeem dan ambil hadiah

3. Lalu masukkan kode redeem pada kolom yang tersedia pada kotak Redemption Code.

4. Masukkan ID pengguna game Mobile Legends Anda beserta kode verifikasi di kolom yang tersedia.

5. Klik tombol Tukarkan.

6. Apabila penukaran berhasil, segera masuk ke akun Mobile Legends, dan cek notifikasinya pada game ML Anda.

Mobile Legends

Mobile Legends atau yang kerap disingkat ML adalah sebuah game populer saat ini.

Halaman 1/2
12
Kode Redeem ML
Daftar Kode Redeem Mobile Legends
Tribunnews
