ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA, Laptop Tipis Premium dengan Performa Tinggi

TRIBUNNEWS.COM - Laptop bukan lagi sekadar alat kerja. Bagi banyak orang, laptop sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Mobilitas tinggi, hybrid working, konten kreatif, hingga kebutuhan hiburan menuntut perangkat yang tidak hanya bertenaga, tetapi juga ringkas dan menarik untuk dibawa ke mana pun.

Tren itulah yang mendorong lahirnya gelombang baru laptop tipis premium di tahun 2024–2025, terutama setelah prosesor modern menghadirkan kemampuan AI langsung di dalam perangkat.

ASUS menjadi salah satu brand paling serius dalam merespons perubahan ini. Salah satu bukti nyatanya adalah kehadiran laptop ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA, sebuah laptop ultra-slim yang memadukan desain elegan, layar OLED memukau, serta performa tinggi melalui prosesor Intel Core Ultra 9 terbaru. Hasilnya? Sebuah perangkat yang bukan hanya stylish, tetapi juga siap mendukung siapa pun yang ingin tampil produktif dan kreatif secara bersamaan.

Desain Tipis yang Cantik, Kuat, dan Ringan Dibawa

Hal pertama yang membuat ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA menonjol adalah desainnya. Tampilan minimalis khas seri Zenbook terbaru membuat laptop ini terlihat modern, sleek, dan sangat premium. Bodinya berbahan aluminium berkualitas tinggi yang solid, namun tetap ringan.

Dengan ketebalan hanya 1.49 cm dan bobot 1.28 kg, laptop ini sangat nyaman dimasukkan ke tote bag, handbag, atau backpack kerja tanpa membuat pundak pegal. Hebatnya lagi, laptop tipis ini sudah lolos uji ketahanan berstandar militer US MIL-STD 810H, sehingga Anda tidak perlu cemas soal durability saat sering berpindah tempat.

ASUS juga menyertakan sleeve eksklusif di paket penjualan, sebuah sentuhan yang membuatnya terasa semakin premium dan siap diajak bekerja dari kafe hingga co-working space.

Performa Tinggi Berkat Prosesor Terkuat

Sisi performa menjadi alasan kuat mengapa laptop ini layak disebut salah satu laptop terbaik untuk pengguna modern. ASUS menyematkan prosesor flagship Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285H yang memiliki 24MB Intel® Smart Cache, kecepatan hingga 5,4GHz dengan 16 core 16 thread, serta daya 35 sampai 115 watt.

Rekomendasi Untuk Anda

Prosesor Intel Core Ultra Series 2 generasi terbaru yang menggabungkan performa tinggi dengan efisiensi daya dan dukungan AI tersebut dilengkapi dengan GPU modern yakni Intel® Arc™ 140T. GPU generasi terbaru ini lebih powerful dan menawarkan peningkatan signifikan dibanding generasi sebelumnya, cukup mumpuni untuk video editing hingga 4K.

Diperkuat RAM 32GB LPDDR5X memastikan Anda bisa membuka banyak tab, menjalankan aplikasi desain, dan meeting online tanpa lag. Adapun penyimpanan 1TB NVMe PCIe 4.0 menambah kenyamanan penggunaan. Loading aplikasi terasa instan, memindahkan file besar jadi lebih cepat, dan booting Windows hanya hitungan detik.

Layar OLED 3K 120Hz Jernih, Responsif, dan Siap Mendukung Kreativitas

Dari aspek layar, ASUS memberi pengalaman visual kelas atas. Laptop ini dibekali layar 14 inci OLED dengan resolusi 3K (2880x1800), refresh rate 120Hz, dan color gamut 100 persen DCI-P3. Gambar terlihat begitu hidup, warna lebih kaya, dan detail tajam. Cocok untuk menonton film, browsing Pinterest, hingga mengedit foto untuk kebutuhan konten.

Layarnya juga mendukung touchscreen dan stylus. Untuk Anda yang suka menggambar, mencatat ide cepat, atau membuat moodboard, fitur ini terasa sangat natural dan responsif. Dengan bezel tipis dan screen-to-body ratio 87 persen, pengalaman visual terasa imersif tanpa membuat bodi laptop membesar.

Bagi pekerja kreatif maupun mahasiswa yang mengutamakan tampilan layar, kualitas panel OLED pada Zenbook ini adalah salah satu yang terbaik di kelasnya.

Input Lengkap dan Nyaman, Baterai Tahan Lama

Demi menjaga produktivitas tetap tinggi, ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA tetap menghadirkan port yang lengkap meski bodinya sangat tipis. Di sini tersedia USB-A, HDMI 2.1, audio jack, serta dua port Thunderbolt 4. Untuk konektivitas nirkabel, laptop tipis ini sudah dilengkapi Wi-Fi 7, teknologi Wi-Fi tercepat saat ini.

Untuk input, laptop tipis ini menawarkan keyboard yang nyaman dengan backlit, key travel pas, dan layout yang meminimalkan typo. Touchpad-nya besar, akurat, dan mendukung NumberPad untuk input angka secara cepat. Ini merupakan fitur praktis bagi pekerja produktif.

Dalam memenuhi kebutuhan meeting, terdapat kamera FHD dengan IR Windows Hello, microphone berteknologi AI noise-canceling, dan privacy shutter. ASUS juga menyertakan Windows 11 Home, Office Home 2024, serta langganan Microsoft 365 Basic selama setahun.

Satu hal penting untuk pengguna mobile adalah daya tahan baterai. Dengan baterai 75Wh, Zenbook 14 OLED UX3405CA mampu memutar video Full HD hingga lebih dari 12 jam. Dalam penggunaan harian seperti browsing, dokumen, dan video call, laptop ini mampu menemani aktivitas kerja Anda dari pagi hingga sore tanpa harus mencari colokan.

Pengisian dayanya menggunakan USB-C 65W yang ringan dan ringkas. Anda juga bisa menggunakan charger pihak ketiga atau powerbank USB-C berstandar PD, membuat mobilitas semakin fleksibel.

Dengan garansi 3 tahun internasional dan ASUS VIP Perfect Warranty di tahun pertama, laptop ini tidak hanya stylish tetapi juga menawarkan ketenangan jangka panjang. Singkatnya, perangkat ini adalah kombinasi sempurna antara fashion dan fungsi, pas untuk siapa pun yang ingin tampil produktif tanpa mengorbankan portabilitas dan desain.

Baca juga: ASUS Vivobook S14 S3407VA, Laptop untuk Kerja Terjangkau dengan Teknologi Mutakhir