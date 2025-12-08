Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Hari Antikorupsi Sedunia

30 Link Twibbon Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember 2025, Lengkap Cara Mudah Unggah di Media Sosial

9 Desember 2025, diperingati Hari Antikorupsi Sedunia, berikut 30 link twibbon yang dapat dikirim sebagai pesan atau ke sosial media.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: garudea prabawati
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in 30 Link Twibbon Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember 2025, Lengkap Cara Mudah Unggah di Media Sosial
Istimewa/Tangkap layar Twibbonize
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA - 9 Desember 2025, diperingati Hari Antikorupsi Sedunia, berikut 30 link twibbon yang dapat dikirim sebagai pesan atau ke sosial media. 

TRIBUNNEWS.COM - Hari Antikorupsi Sedunia 2025 akan diperingati pada Selasa, 9 Desember 2025.

Diketahui korupsi adalah fenomena sosial, politik dan ekonomi yang kompleks yang mempengaruhi semua negara.

Korupsi merusak lembaga-lembaga demokrasi, memperlambat pembangunan ekonomi dan berkontribusi terhadap ketidakstabilan pemerintah.

Pada tanggal 31 Oktober 2003, Majelis Umum mengadopsi Konvensi PBB melawan Korupsi dan meminta Sekretaris Jenderal menunjuk Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) sebagai sekretariat untuk Convention’s Conference of States Parties.

Hingga akhirnya Majelis Umum juga menetapkan 9 Desember sebagai Hari Anti-Korupsi Internasional, untuk meningkatkan kesadaran akan korupsi dan peran Konvensi dalam memerangi dan mencegahnya.

Konvensi mulai berlaku pada bulan Desember 2005, mengutip lamat United Nation.

Pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, media dan warga di seluruh dunia bergabung untuk memerangi kejahatan ini. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) berada di garis depan upaya ini.

Rekomendasi Untuk Anda

Warganet pun dapat ikut serta meramaikan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025.

Satu di antaranya dengan memanfaatkan twibbon-twibbon yang ada dalam artikel ini.

Twibbon adalah mikro situs yang berisikan beragam bingkai foto menarik yang dapat disesuaikan dengan tema-tema atau perayaan tertentu.

Biasanya dimanfaatkan untuk ikut serta memeriahkan event tertentu lewat media sosial.

Twibbon dapat digunakan secara gratis.

Lantas berikut 30 link Twibbon peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025, diambil Tribunnews dari twibbonize.com:

  1. https://www.twibbonize.com/hakordiadjpt
  2. https://www.twibbonize.com/hakordia-oki
  3. https://www.twibbonize.com/hakordia2025klu
  4. https://www.twibbonize.com/hakordia2025nganjuk
  5. https://www.twibbonize.com/hakordia2025-kabupatensimeulue
  6. https://www.twibbonize.com/hakordiakabindramayu2025
  7. https://www.twibbonize.com/hariantikorupsi2025
  8. https://www.twibbonize.com/hariantikorupsidunia
  9. https://www.twibbonize.com/hariantikorupsisedunia2
  10. https://www.twibbonize.com/hakordiakpp1212025
  11. https://www.twibbonize.com/hakordiakalbar25-1
  12. https://www.twibbonize.com/hakordiapdg
  13. https://www.twibbonize.com/hakordiatmg2025
  14. https://www.twibbonize.com/hakordiakalbar25-2
  15. https://www.twibbonize.com/hakordiaboyolali2025
  16. https://www.twibbonize.com/hakordia2025rokanhilir
  17. https://www.twibbonize.com/hakordia2025inspektoratkabmojo
  18. https://www.twibbonize.com/bonebolangohakordia2025
  19. https://www.twibbonize.com/hakordiakabtmg2025
  20. https://www.twibbonize.com/hakordiadiy2025
  21. https://www.twibbonize.com/hakordia2025kudus
  22. https://www.twibbonize.com/hakordia2025kabupatensimeulue
  23. https://www.twibbonize.com/hakordia2025kabmojokerto
  24. https://www.twibbonize.com/ucapanslmthakordiakabsimeulue
  25. https://www.twibbonize.com/twibbon-hakordia2
  26. https://www.twibbonize.com/hakordiapmli2025
  27. https://www.twibbonize.com/hakordia-paksiapi2025
  28. https://www.twibbonize.com/twibbon-hakordia2025
  29. https://www.twibbonize.com/hokordiarokanhulukominfo
  30. https://www.twibbonize.com/hariantikorupsisedunia2025

Cara Membuat Twibbon Hari Antikorupsi Sedunia 2025

40 Quotes di Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2024
40 Quotes di Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2024 (Freepik)

1. Buka link https://twibbonize.com/

2. Lalu di halaman utama akan muncul desain-desain twibbon terkini yang dapat dicoba.

3. Jika twibbon yang muncul di halaman utama tidak sesuai dengan twibbon yang Anda inginkan, maka Anda bisa mencari twibbon yang Anda inginkan di kolom pencarian, misalnya masukan kata Hari Antikorupsi Sedunia 2025'.

Super Skor

Uji Coba Al Nassr Berakhir Tanpa Pemenang, Cristiano Ronaldo Turun dan Sumbang Gol

Sport

Jadwal BWF WTF 2025 Hari Ini: Sabar/Reza vs Kim/Seo, Fajar/Fikri dan Jojo Wajib Menang

Super Skor

Jiplak Ulang Sejarah Barcelona & Bayern Munchen, Cara Dramatis PSG Juara di Piala Interkontinental

Halaman 1/2
12
Tags:
Twibbon Hari Antikorupsi Sedunia
Twibbon
Hari Antikorupsi Sedunia
Hari Antikorupsi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas