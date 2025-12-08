30 Link Twibbon Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember 2025, Lengkap Cara Mudah Unggah di Media Sosial

TRIBUNNEWS.COM - Hari Antikorupsi Sedunia 2025 akan diperingati pada Selasa, 9 Desember 2025.

Diketahui korupsi adalah fenomena sosial, politik dan ekonomi yang kompleks yang mempengaruhi semua negara.

Korupsi merusak lembaga-lembaga demokrasi, memperlambat pembangunan ekonomi dan berkontribusi terhadap ketidakstabilan pemerintah.

Pada tanggal 31 Oktober 2003, Majelis Umum mengadopsi Konvensi PBB melawan Korupsi dan meminta Sekretaris Jenderal menunjuk Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) sebagai sekretariat untuk Convention’s Conference of States Parties.

Hingga akhirnya Majelis Umum juga menetapkan 9 Desember sebagai Hari Anti-Korupsi Internasional, untuk meningkatkan kesadaran akan korupsi dan peran Konvensi dalam memerangi dan mencegahnya.

Konvensi mulai berlaku pada bulan Desember 2005, mengutip lamat United Nation.

Pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, media dan warga di seluruh dunia bergabung untuk memerangi kejahatan ini. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) berada di garis depan upaya ini.

Warganet pun dapat ikut serta meramaikan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025. Satu di antaranya dengan memanfaatkan twibbon-twibbon yang ada dalam artikel ini. Twibbon adalah mikro situs yang berisikan beragam bingkai foto menarik yang dapat disesuaikan dengan tema-tema atau perayaan tertentu. Biasanya dimanfaatkan untuk ikut serta memeriahkan event tertentu lewat media sosial. Twibbon dapat digunakan secara gratis.

Lantas berikut 30 link Twibbon peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025, diambil Tribunnews dari twibbonize.com:

Cara Membuat Twibbon Hari Antikorupsi Sedunia 2025

1. Buka link https://twibbonize.com/

2. Lalu di halaman utama akan muncul desain-desain twibbon terkini yang dapat dicoba.

3. Jika twibbon yang muncul di halaman utama tidak sesuai dengan twibbon yang Anda inginkan, maka Anda bisa mencari twibbon yang Anda inginkan di kolom pencarian, misalnya masukan kata Hari Antikorupsi Sedunia 2025'.