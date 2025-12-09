Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
GADGET

Google Siapkan Kacamata Pintar Berbasis AI untuk 2026, Samsung dan Gentle Monster Terlibat

Google umumkan dua kacamata pintar AI yang rilis 2026, lengkap dengan koneksi Android XR dan fitur bantuan real-time.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Widya Lisfianti
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in Google Siapkan Kacamata Pintar Berbasis AI untuk 2026, Samsung dan Gentle Monster Terlibat
Google
RUMOR GOOGLE - Gambar diunduh dari Blog Google pada Selasa (9/12/2025). Google Siapkan Kacamata Pintar Berbasis AI untuk 2026, Samsung dan Gentle Monster Terlibat 

Ringkasan Berita:
  1. Google menyiapkan dua kacamata pintar berbasis AI yang akan dirilis pada 2026, terdiri dari model tanpa layar dan model dengan tampilan di dalam lensa.
  2. Perangkat ini terhubung ke smartphone, berjalan di Android XR, dan dibuat bersama Samsung, Warby Parker, serta Gentle Monster.
  3. Kacamata pintar Google akan bersaing dengan Meta dan Apple, sekaligus menjadi bagian dari perluasan ekosistem Android XR.

TRIBUNNEWS.COM - Google resmi mengungkap rencana besar mereka dalam pasar kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan. 

Informasi ini disampaikan melalui laporan MacRumors dan pembaruan resmi dari Google, yang menjelaskan bahwa perusahaan sedang menyiapkan dua jenis kacamata pintar yang akan diluncurkan pada tahun 2026. 

Produk ini akan menjadi langkah lanjutan Google setelah memaparkan visi Android XR, sebuah platform yang dirancang untuk perangkat wearable dan pengalaman ruang digital.

Menurut laporan MacRumors, kacamata pintar pertama dirancang sebagai perangkat AI screen-free, atau perangkat bantuan tanpa layar. 

Model ini dilengkapi speaker, mikrofon, dan kamera, memungkinkan pengguna berbicara langsung dengan Google Gemini. 

Pengguna dapat mengambil foto melalui kamera pada bingkai kacamata, lalu meminta Gemini memberikan informasi tentang lingkungan sekitar secara real-time.

Rekomendasi Untuk Anda

Model kedua memiliki kemampuan yang sama, namun ditambah dengan in-lens display, yaitu layar kecil yang tertanam di lensa. 

Layar ini mampu menampilkan informasi penting seperti navigasi belokan demi belokan, teks terjemahan langsung, atau data lain yang dibutuhkan pengguna. 

Kedua jenis kacamata ini terhubung ke smartphone, dengan semua pemrosesan dilakukan di perangkat ponsel. Google menegaskan bahwa perangkat ini akan berjalan di platform Android XR.

Google bekerja sama dengan Samsung dalam pengembangan perangkat ini. 

Selain itu, rumah desain kacamata ternama seperti Warby Parker dan Gentle Monster juga ikut terlibat untuk memastikan perangkat ini tampil ringan, bergaya, dan nyaman digunakan sepanjang hari. 

Baca juga: Google Rilis Year in Search 2025 Indonesia: dari Jumbo hingga Padel, Ini yang Paling Dicari Warganet

Langkah ini penting karena Google ingin membuat perangkat XR yang dapat menyatu alami dengan gaya hidup pengguna.

Kacamata pintar Google ini akan bersaing dengan Meta Ray-Bans, yang lebih dulu memiliki kamera, AI, dan model dengan tampilan dalam lensa. 

Persaingan juga akan semakin panas karena rumor menyebut Apple sedang mempersiapkan kacamata AI pertamanya yang juga direncanakan hadir pada 2026.

Di sisi lain, Google turut memperluas ekosistem Android XR. 

Nasional

Sosok Zulkifli Tanjung, Bos PO Bus KYM Trans Tersangka Bisnis Ilegal Baju Bekas Senilai Rp1,3 T

Sport

Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini: Timnas Futsal & Voli Kembali Berjuang

Seleb

Dilaporkan Dugaan Perzinaan, Inara Rusli dan Insan Sudah Dijadwalkan untuk Diperiksa

Halaman 1/2
12
Tags:
gadget
Kacamata Pintar Berbasis AI
Kacamata Google
Gentle Monster
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas