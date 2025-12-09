Google Siapkan Kacamata Pintar Berbasis AI untuk 2026, Samsung dan Gentle Monster Terlibat

Ringkasan Berita: Google menyiapkan dua kacamata pintar berbasis AI yang akan dirilis pada 2026, terdiri dari model tanpa layar dan model dengan tampilan di dalam lensa. Perangkat ini terhubung ke smartphone, berjalan di Android XR, dan dibuat bersama Samsung, Warby Parker, serta Gentle Monster. Kacamata pintar Google akan bersaing dengan Meta dan Apple, sekaligus menjadi bagian dari perluasan ekosistem Android XR.

TRIBUNNEWS.COM - Google resmi mengungkap rencana besar mereka dalam pasar kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan.

Informasi ini disampaikan melalui laporan MacRumors dan pembaruan resmi dari Google, yang menjelaskan bahwa perusahaan sedang menyiapkan dua jenis kacamata pintar yang akan diluncurkan pada tahun 2026.

Produk ini akan menjadi langkah lanjutan Google setelah memaparkan visi Android XR, sebuah platform yang dirancang untuk perangkat wearable dan pengalaman ruang digital.

Menurut laporan MacRumors, kacamata pintar pertama dirancang sebagai perangkat AI screen-free, atau perangkat bantuan tanpa layar.

Model ini dilengkapi speaker, mikrofon, dan kamera, memungkinkan pengguna berbicara langsung dengan Google Gemini.

Pengguna dapat mengambil foto melalui kamera pada bingkai kacamata, lalu meminta Gemini memberikan informasi tentang lingkungan sekitar secara real-time.

Model kedua memiliki kemampuan yang sama, namun ditambah dengan in-lens display, yaitu layar kecil yang tertanam di lensa.

Layar ini mampu menampilkan informasi penting seperti navigasi belokan demi belokan, teks terjemahan langsung, atau data lain yang dibutuhkan pengguna.

Kedua jenis kacamata ini terhubung ke smartphone, dengan semua pemrosesan dilakukan di perangkat ponsel. Google menegaskan bahwa perangkat ini akan berjalan di platform Android XR.

Google bekerja sama dengan Samsung dalam pengembangan perangkat ini.

Selain itu, rumah desain kacamata ternama seperti Warby Parker dan Gentle Monster juga ikut terlibat untuk memastikan perangkat ini tampil ringan, bergaya, dan nyaman digunakan sepanjang hari.

Langkah ini penting karena Google ingin membuat perangkat XR yang dapat menyatu alami dengan gaya hidup pengguna.

Kacamata pintar Google ini akan bersaing dengan Meta Ray-Bans, yang lebih dulu memiliki kamera, AI, dan model dengan tampilan dalam lensa.

Persaingan juga akan semakin panas karena rumor menyebut Apple sedang mempersiapkan kacamata AI pertamanya yang juga direncanakan hadir pada 2026.

Di sisi lain, Google turut memperluas ekosistem Android XR.