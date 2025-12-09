Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Jawaban Trivia FC Mobile 2025 Hari Keenam, Sundulan Ikonik Flying Dutchman dari Robin van Persie

Inilah kunci jawaban Trivia FC Mobile 2025 Cerita Bangsa Belanda atau a Nation's Story: Netherlands hari keenam

Penulis: Muhammad Renald Shiftanto
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Jawaban Trivia FC Mobile 2025 Hari Keenam, Sundulan Ikonik Flying Dutchman dari Robin van Persie
Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka
KODE REDEEM FC - Potret bermain gim FC Mobile dari EA Sports diambil Selasa (2/12/2025). Inilah kunci jawaban Trivia FC Mobile 2025 Cerita Bangsa Belanda atau a Nation's Story: Netherlands hari keenam. 

TRIBUNNEWS.COM - Trivia FC Mobile Cerita Bangsa: Belanda masuki hari keenam.

Di hari keenam ini, para pemain FC Mobile bisa menjawab trivia terbaru terkait event  A Nation's Story: Netherlands atau Cerita Bangsa Belanda.

Sebelumnya, telah muncul lima pertanyaan yang berkaitan dengan pertandingan Timnas Belanda.

Pada hari keenam ini, trivia kembali muncul dengan menanyakan soal sundulan ikonik dari Robin van Persie.

Berikut ini soal dan jawabannya:

6. Melawan tim manakala Robin van Persie mencetak gol sundulan terkenalnya yang disebut "Flying Dutchman" pada Piala Dunia FIFA 2014?

A. Australia
B. Brazil
C. Spain
D. Chile

Jawaban: C. Spain

Sundulan ikonik Robin van Persie 'Flying Dutchman' tersebut terjadi saat laga Belanda melawan Spanyol di fase grup Piala Dunia Brasil 2014.

Menit ke-43, Daley Blind sukses mengirim umpan silang panjang dari sisi kiri.

Tanpa menunggu bola jatuh, Van Persie langsung melompat ke udara dengan posisi kepala di bagian depan,

Seakan melayang, bola sukses disundul dan gawang Iker Cassilas berhasil dibobol.

Skor pun imbang 1-1 hingga akhirnya Belanda berhasil menang melawan Spanyol 5-1.

Baca juga: Jawaban Trivia FC Mobile 2025 Hari Kelima, Pencetak Skor untuk Belanda di Perempat Final Pildun 2022

Itulah sejarah singkat terkait dengan sundulan ikonik dalam sejarah Piala Dunia FIFA.

Trivia FC Mobile 2025 selanjutnya akan muncul besok di hari ketujuh.

Para pemain nantinya akan diminta untuk menjawab sebuah pertanyaan untuk mendapatkan hadiah.

Tags:
Trivia FC Mobile
Flying Dutchman
Robin van Persie
kunci jawaban
game mobile
