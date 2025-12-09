Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Samsung Rilis One UI 8.5 Versi Beta, Ini Fitur Baru dan Perangkat yang Dapat Pembaruan

Samsung resmi merilis One UI 8.5 versi Beta untuk sejumlah perangkat Galaxy S25 di sejumlah negara.

Penulis: David AdiAdi
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM – Samsung resmi merilis One UI 8.5 versi Beta untuk sejumlah perangkat.

Program ini dirilis setelah dilakukan pengujian secara internal selama beberapa pekan.

Program Beta One UI Samsung adalah program uji coba (beta testing) resmi dari Samsung yang memungkinkan pengguna mencoba versi One UI terbaru sebelum dirilis secara publik.

Melalui program ini, pengguna bisa merasakan fitur-fitur baru, perubahan tampilan, dan peningkatan performa lebih awal.

Lantas, apa saja fitur baru dan perangkat yang mendapatkan pembaruan One UI 8.5 versi Beta?

Fitur Baru

Dikutip dari laman resmi Samsung, berikut beberapa fitur baru yang terdapat pada One UI 8.5 versi Beta:

- Photo Assist

Dengan fitur Photo Assist, pengguna dapat mengedit foto secara terus-menerus tanpa perlu menyimpan setiap perubahan.

Setelah selesai, pengguna bisa dengan mudah melihat seluruh hasil kreasi dalam riwayat edit dan memilih yang terbaik untuk disimpan.

- Quick Share

Fitur Quick Share kini dapat mengenali wajah orang pada foto dan secara proaktif menyarankan untuk mengirimkannya langsung ke kontak mereka.

- Storage Share

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengakses file dari perangkat Galaxy lain (tablet, PC, TV) langsung lewat aplikasi “My Files”.

- Audio Broadcast

Fitur ini memungkinkan audio (musik atau suara) dari HP disiarkan ke perangkat pendukung Auracast atau bahkan suara lewat mikrofon HP bisa disiarkan ke speaker/bluetooth terdekat.

Halaman 1/2
12
