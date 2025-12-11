8 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 11 Desember 2025, Segera Klaim FC Points dan Gems Gratis

TRIBUNNEWS.COM - Deretan kode redeem FC Mobile terbaru yang aktif hari ini, Kamis 11 Desember 2025, kembali dirilis EA Sports bagi para penggemar gim sepak bola mobile.

Kode redeem FC Mobile 11 Desember 2025 memberikan kesempatan bagi pemain untuk memperoleh berbagai hadiah gratis yang dapat meningkatkan kualitas tim dan pengalaman bermain.

Hadiah yang ditawarkan biasanya berupa FC Points, Gems, paket pemain eksklusif, stamina tambahan, hingga item langka yang hanya tersedia dalam periode tertentu.

Adanya kode redeem terbaru 11 Desember 2025, para pemain bisa memperkuat skuad mereka tanpa harus melakukan pembelian, sehingga permainan menjadi lebih seru, kompetitif, dan menyenangkan menjelang akhir tahun.

Cara klaim kode redeem FC Mobile terbaru sangat mudah dilakukan.

Pemain cukup masuk ke akun FC Mobile, membuka menu pengaturan atau bagian khusus redeem code, lalu memasukkan kode yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka.

Setelah konfirmasi berhasil, hadiah akan otomatis masuk ke akun dan bisa langsung digunakan untuk memperkuat strategi maupun susunan tim.

Rekomendasi Untuk Anda

Berbagai hadiah menarik yang ditawarkan kali ini mencakup FC Points gratis, Gems, paket pemain premium, stamina tambahan, serta item eksklusif seperti skill boost atau gear khusus.

Namun, kode redeem FC Mobile hanya berlaku sekali per akun dan memiliki masa aktif terbatas.

Jika terlambat menukarkan, sistem akan menampilkan status expired atau invalid.

Oleh karena itu, pemain disarankan segera melakukan klaim agar tidak kehilangan kesempatan mendapatkan item gratis yang bernilai tinggi.

Baca juga: 20 Kode Redeem FF Aktif Terbaru Hari Ini, 11 Desember 2025: Segera Tukarkan Item Gratis dari Garena

Kode Redeem FC Mobile Terbaru 11 Desember 2025

Simak kode redeem FC Mobile terbaru 11 Desember 2025, melansir dari berbagai sumber:

CYBERWEEK25

FCPROFESTHCM25

KKJEDEMOCRATA