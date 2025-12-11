Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Daftar Negara yang Dapat Update One UI 8.5 Beta dari Samsung, Apakah Indonesia Termasuk?

Samsung merilis One UI 8.5 versi Beta yang bisa dinikmati pengguna Galaxy S25. Berikut daftar negara yang mendapat update One UI 8.5 versi Beta.

Penulis: David AdiAdi
Editor: Endra Kurniawan
Dok. Samsung
SISTEM ANTARMUKA BARU - Samsung resmi merilis One UI 8.5 versi Beta untuk perangkat Galaxy S25 Series. Berikut negara yang bisa merasakan update dari One UI 8.5 versi Beta tersebut. 

Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM – Samsung baru saja merilis sistem antar muka baru, yakni One UI 8.5 versi Beta sebagai kelanjutan dari One UI 8.0.

Program ini dirilis setelah dilakukan pengujian secara internal selama beberapa pekan.

Program Beta One UI Samsung adalah program uji coba (beta testing) resmi dari Samsung yang memungkinkan pengguna mencoba versi One UI terbaru sebelum dirilis secara publik.

Melalui program ini, pengguna bisa merasakan fitur-fitur baru, perubahan tampilan, dan peningkatan performa lebih awal.

Lantas, negara mana saja yang dapat merasakan pembaruan One UI 8.5 versi Beta dari Samsung?

Daftar Negara

Dikutip dari Gizmochina, berikut beberapa negara yang mendapat akses untuk bisa merasakan One UI 8.5 versi Beta Samsung:

- Jerman

- India

- Korea

- Polandia

- Inggris

- Amerika Serikat

Indonesia sendiri tidak masuk ke dalam negara yang bisa merasakan One UI 8.5 versi Beta, meski begitu apabila nantinya Samsung sudah merilis versi stabil dari One UI 8.5, maka Indonesia pasti akan mendapat pembaruannya.

Perangkat yang Kompatibel

Untuk versi Beta dari One UI 8.5, ada beberapa perangkat yang mendukung untuk bisa merasakan pembaruan sistem antarmuka tersebut.

Dapatkan Berita Pilihan
Kirim Komentar

Berita Populer
Berita Terkini
