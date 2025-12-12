Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
GADGET

Samsung Galaxy S26 Ultra Akan Ditenagai Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, Ini Detail Bocorannya

Samsung Galaxy S26 Ultra kemungkinan akan ditenagai oleh chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Penulis: David AdiAdi
Editor: Endra Kurniawan
BOCORAN GALAXY S26 - Samsung akan merilis tiga model smartphone Galaxy S26 pada awal tahun depan. Galaxy S26 Ultra dirumorkan akan ditenagai chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Berikut detail lengkapnya. 

Ringkasan Berita:
  • Samsung diperkirakan akan merilis flagship atau smartphone unggulan pada awal 2026
  • Salah satu model yang dinantikan yakni Galaxy S26 Ultra
  • Galaxy S26 Ultra kemungkinan akan ditenagai chip Snapdragon 8 Elite Generasi 5.

 

TRIBUNNEWS.COM – Samsung dikabarkan akan merilis smartphone baru pada awal tahun 2026 mendatang.

Ponsel pintar tersebut digadang-gadang akan menjadi penerus dari Galaxy S25 yang sudah diperkenalkan pada Februari tahun 2025.

Nantinya, ponsel pintar tersebut akan hadir dengan tiga model berbeda, yakni Galaxy S26, Galaxy S26+ dan Galaxy S26 Ultra.

Versi Ultra selalu dinantikan oleh para penggemar Samsung. Karena model ini menjadi satu-satunya model yang memiliki spesifikasi paling unggul.

Meskipun baru akan diperkenalkan awal tahun 2026, rumor atau bocoran mengenai smartphone Galaxy S26 sudah mulai banyak bermunculan.

Lantas, apa saja bocoran yang mungkin bisa menjadi titik terang dari perangkat unggulan Samsung tersebut?

Baca juga: Samsung Rilis One UI 8.5 Versi Beta, Ini Fitur Baru dan Perangkat yang Dapat Pembaruan

Bocoran Galaxy S26

Dikutip dari sammobile, sebuah bocoran mengenai dapur pacu yang akan digunakan pada smartphone Galaxy S26 Ultra mulai terungkap.

Berdasarkan nomer model SM-S948B dan SM-S948U, kedua perangkat tersebut akan menggunakan chipset buatan Qualcomm.

Hal itu berarti Galaxy S26 Ultra kemungkinan besar akan ditenagai chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Meski begitu, rumor lain juga menyebutkan chip Exynos 2600 juga kemungkinan akan digunakan hanya untuk pengguna Galaxy S26 di Korea Selatan saja.

Tentang Snapdragon 8 Elite Gen 5

Sebagaimana diketahui, Snapdragon 8 Elite Gen 5 adalah chipset kelas flagship terbaru dari Qualcomm yang dirancang untuk smartphone Android premium.

Chip ini menjadi salah satu prosesor mobile paling kuat dan canggih di dunia pada akhir 2025.

Adapun ciri dari chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5:

  • Dirakit dengan fabrikasi TSMC 3 nm
  • Memiliki 8 inti dengan arsitektur Qualcomm Oryon generasi ke-3
  • Memiliki Dua inti utama (Prime) hingga 4,6 GHz untuk performa tinggi
Halaman 1/2
12
Tags:
Samsung
Galaxy S26 Ultra
smartphone
ponsel pintar
Snapdragon 8 Elite Gen 5
