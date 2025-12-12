iOS 26.2 Segera Dirilis, Hadirkan 8 Fitur Baru untuk iPhone

TRIBUNNEWS.COM - Apple bersiap merilis iOS 26.2 dalam waktu dekat.

Laporan dari 9to5Mac menyebutkan Apple telah mengirimkan Release Candidate kedua kepada pengembang, dan perilisan untuk publik diperkirakan terjadi awal pekan depan.

Berdasarkan informasi dari 9to5Mac, berikut delapan fitur baru yang hadir di iOS 26.2:

1. Liquid Glass Slider di Lock Screen

Pengguna kini bisa mengatur tingkat kejernihan efek Liquid Glass pada jam di layar kunci.

Slider baru ini memungkinkan tampilan jam terlihat lebih bening atau lebih buram sesuai preferensi.

2. Lirik Offline di Apple Music

Apple Music kini mendukung tampilan lirik tanpa internet.

Pengguna bisa membaca lirik lagu meskipun tidak terhubung ke Wi-Fi atau jaringan seluler.

3. Revisi Rentang Sleep Score

Apple memperbarui pembagian kategori Sleep Score.

Rentangnya kini lebih luas, mulai dari “Very Low” hingga “Very High”.

Penilaian tetap dihitung dari durasi tidur, konsistensi, serta frekuensi terbangun.

4. Alarm untuk Reminders

Aplikasi Reminders kini bisa mengaktifkan alarm khusus untuk pengingat penting.

Aktifkan saja opsi “Urgent” setelah memilih waktu, dan alarm akan berbunyi tepat pada jam yang ditentukan.

5. Peningkatan di Apple Podcasts

Apple menambahkan tiga peningkatan: chapter otomatis pada episode, tautan waktu yang tampil di layar, serta fitur untuk melihat podcast lain yang disebut dalam episode tersebut.

6. Tampilan Baru Apple News

Apple News kini memiliki tab khusus bernama “Following”.

Pengguna juga mendapat tombol cepat untuk mengakses topik seperti olahraga, bisnis, makanan, dan lainnya.

7. Flash Notifikasi di Layar iPhone