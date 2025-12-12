Kode Redeem Genshin Impact Terbaru Hari Ini, 12 Desember 2025, Klaim untuk Dapatkan Hadiah

TRIBUNNEWS.COM - Kumpulan kode redeem Genshin Impact jadi incaran para pemain game ini.

Hari ini, Jumat (12/12/2025), terdapat kode redeem terbaru yang masih aktif yang dapat diklaim oleh para pemain.

Klaim kode redeem Genshin Impact secara online di laman resmi genshin.hoyoverse.com.

Kode redeem atau "redeem code" diartikan sebagai sebuah kode atau kombinasi huruf dan angka unik, yang dapat ditukarkan hadiah, diskon, atau keuntungan lainnya.

Dapatkan primogems dan berbagai hadiah menarik lainnya secara gratis dari game Genshin Impact.

Hadiah kode redeem bisa langsung digunakan saat bermain game.

Apabila kode redeem Genshin Impact tidak dapat ditukar, artinya kode sudah tidak berlaku lagi.

Baca juga: Kode Redeem FC Mobile Terbaru 12 Desember 2025, Ayo Klaim Skill Boost & Item Eksklusif Gratis

Kode Redeem Genshin Impact pada Jumat, 12 Desember 2025, dikutip dari duniagames.co.id:

Rekomendasi Untuk Anda P3GXX56W3VG9

NTIF4NP4DO89

0FQBAJNXCUFU

XTFPHSEJCFYM

MBEYNDLU3WGZ

NODKRAISP0909

ACUI96V85FCK

FIBE54PL5995

UAMPGJASECZH

LT5NH2TTXUHM

4SLPH3BSFVH9

EAOL18BJ8S64

SDKLSK67TZ1X

GENSHINGIFT

Baca juga: Kumpulan Kode Redeem FC Mobile Terbaru, 9 Desember 2025, Klaim dan Dapatkan Hadiah Gratis

Cara Klaim Kode Redeem Genshin Impact:

Pertama buka laman genshin.hoyoverse.com Klik login dengan username dan password Anda Setelah itu pilih server tempat Anda bermain Kemudian masukkan kode redeem yang tersedia Apabila nama tidak muncul, cek server dan login dengan akun yang benar Lakukan penukaran, jika berhasil hadiah akan langsung masuk dalam game Genshin Impact Anda Periksa dan cek kembali item dari kode redeem Jika mengalami masalah, hubungi layanan pelanggan Genshin Impact.

Baca juga: Kode Redeem ML Mobile Legends Hari Ini Kamis, 4 Desember 2025: Klaim untuk Dapatkan Hadiah Terbaru

Genshin Impact

Game atau permainan Genshin Impact termasuk dalam permainan populer hingga saat ini.

Game ini dikembangkan asal China, Mihoyo.