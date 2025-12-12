Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kode Redeem

Kode Redeem Genshin Impact Terbaru Hari Ini, 12 Desember 2025, Klaim untuk Dapatkan Hadiah

Simak kode redeem Genshin Impact terbaru, hari ini, 12 Desember 2025, klaim kodenya di genshin.hoyoverse.com dan dapatkan hadiahnya secara gratis.

Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Nanda Lusiana Saputri
GENSHIN IMPACT - Karakter dalam Genshin Impact diunduh dari genshin.hoyoverse.com, Kamis (8/5/2025). Berikut kode redeem Genshin Impact terbaru pada hari ini, Jumat (12/12/2025). 

TRIBUNNEWS.COM - Kumpulan kode redeem Genshin Impact jadi incaran para pemain game ini.

Hari ini, Jumat (12/12/2025), terdapat kode redeem terbaru yang masih aktif yang dapat diklaim oleh para pemain.

Klaim kode redeem Genshin Impact secara online di laman resmi genshin.hoyoverse.com.

Kode redeem atau "redeem code" diartikan sebagai sebuah kode atau kombinasi huruf dan angka unik, yang dapat ditukarkan hadiah, diskon, atau keuntungan lainnya.

Dapatkan primogems dan berbagai hadiah menarik lainnya secara gratis dari game Genshin Impact.

Hadiah kode redeem bisa langsung digunakan saat bermain game.

Apabila kode redeem Genshin Impact tidak dapat ditukar, artinya kode sudah tidak berlaku lagi.

Kode Redeem Genshin Impact pada Jumat, 12 Desember 2025, dikutip dari duniagames.co.id:

  P3GXX56W3VG9

    P3GXX56W3VG9

  • NTIF4NP4DO89

  • 0FQBAJNXCUFU

  • XTFPHSEJCFYM

  • MBEYNDLU3WGZ

  • NODKRAISP0909

  • ACUI96V85FCK
  • FIBE54PL5995
  • UAMPGJASECZH
  • LT5NH2TTXUHM
  • 4SLPH3BSFVH9
  • EAOL18BJ8S64
  • SDKLSK67TZ1X
  • GENSHINGIFT

Cara Klaim Kode Redeem Genshin Impact:

  1. Pertama buka laman genshin.hoyoverse.com
  2. Klik login dengan username dan password Anda
  3. Setelah itu pilih server tempat Anda bermain
  4. Kemudian masukkan kode redeem yang tersedia
  5. Apabila nama tidak muncul, cek server dan login dengan akun yang benar
  6. Lakukan penukaran, jika berhasil hadiah akan langsung masuk dalam game Genshin Impact Anda
  7. Periksa dan cek kembali item dari kode redeem
  8. Jika mengalami masalah, hubungi layanan pelanggan Genshin Impact.

Genshin Impact

Game atau permainan Genshin Impact termasuk dalam permainan populer hingga saat ini.

Game ini dikembangkan asal China, Mihoyo.

kode redeem
Genshin Impact
Kumpulan Kode Redeem Genshin Impact
Evergreen
