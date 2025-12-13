Terungkap, 4 Model Baru iPhone Siap Dirilis Apple pada Tahun 2026

Ringkasan Berita: Apple telah merinci line up smartphone baru yang akan dirilis pada 2026

Terdapat empat model iPhone yang akan diperkenalkan Apple

iPhone Fold atau iPhone lipat menjadi perangkat yang akan debut tahun 2026.

TRIBUNNEWS.COM – Apple dikabarkan telah menyusun line up untuk peluncuran smartphone baru pada tahun 2026 mendatang.

Berdasarkan bocoran terbaru, terdapat sedikitnya empat model iPhone yang akan dirilis oleh raksaksa teknologi asal Cupertino, Amerika Serikat tersebut.

Dari empat model tersebut, terdapat satu ponsel pintar yang sangat dinantikan oleh para penggemar Apple.

Lantas, model iPhone apa saja yang akan dirilis Apple pada tahun 2026?

Baca juga: Apple Dikabarkan akan Rilis iPhone Murah di Awal Tahun 2026, Bakal Jadi Penerus iPhone 16e?

iPhone Baru 2026

Berdasarkan bocoran terbaru yang dikutip dari situs 9to5Mac, Apple berencana untuk meluncurkan empat model iPhone di tahun 2026 dengan line up sebagai berikut:

1. iPhone 17e

Perangkat ini dikabarkan menjadi smartphone pertama yang akan dirilis Apple pada awal tahun 2026.

Rekomendasi Untuk Anda

iPhone 17e digadang-gadang akan menjadi penerus dari iPhone 16e dan menjadi anggota terakhir dari model iPhone 17.

iPhone 17e dikabarkan akan menampilkan beberapa peningkatan dibandingkan pendahulunya, yakni sebagai berikut:

- Chip A19, naik dari A18 yang kini digunakan iPhone 16e

- Dynamic Island, bukan notch

- Kamera depan Center Stage

- Bezel yang lebih tipis untuk desain yang lebih modern.

Meski begitu, iPhone 17e kabarnya masih hanya akan memiliki satu kamera pada bagian belakang.

Selain itu, perangkat tersebut dikabarkan juga tidak mendapat dukungan ProMotion dan fitur Always On.

iPhone 17e diperkirakan akan dibanderol di angka 599 dolar AS atau jika dikonversi ke mata uang rupiah menjadi Rp 10 juta (kurs 1 dolar AS sama dengan Rp16.600)

2. iPhone 18 Pro