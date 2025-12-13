Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kode Redeem The Forge Roblox Aktif 13 Desember 2025, Klaim Senjata Premium dan Armor Khusus Gratis

Kode Redeem The Forge Roblox aktif 13 Desember 2025 menawarkan beragam hadiah gratis mulai coin tambahan, boost eksklusif, hingga item langka.

Penulis: Muhammad Alvian Fakka
Editor: Suci BangunDS
zoom-in Kode Redeem The Forge Roblox Aktif 13 Desember 2025, Klaim Senjata Premium dan Armor Khusus Gratis
Tribunnews.com/Muhammad Ali Yakub
KODE REDEEM THE FORGE - Potret bermain gim The Forge Roblox diambil Sabtu (13/12/2025). Kode Redeem The Forge Roblox aktif 13 Desember 2025 menawarkan beragam hadiah gratis mulai coin tambahan, boost eksklusif, hingga item langka. 

TRIBUNNEWS.COM - Roblox kembali memberikan kejutan bagi para pemain setianya dengan merilis kode redeem terbaru untuk game The Forge yang aktif hari ini Sabtu, 13 Desember 2025. 

Kehadiran kode redeem The Forge Roblox terbaru adalah kode yang selalu dinantikan karena menjadi cara mudah bagi pemain untuk memperoleh berbagai hadiah gratis yang dapat langsung digunakan dalam permainan. 

Hadiah yang ditawarkan mencakup coin tambahan, boost eksklusif, hingga item langka seperti senjata premium dan armor khusus. 

Adanya kode redeem The Forge Roblox 13 Desember 2025, pemain bisa memperkuat karakter mereka tanpa harus mengeluarkan Robux, sehingga pengalaman bertarung di The Forge terasa lebih seru, strategis, dan menyenangkan menjelang akhir tahun.

Proses penukaran kode redeem The Forge Roblox terbaru dilakukan langsung di dalam gim melalui menu khusus redeem code. 

Pemain hanya perlu membuka gim, masuk ke menu kode, lalu mengetikkan kombinasi huruf dan angka yang tersedia. 

Setelah klaim berhasil, hadiah akan otomatis masuk ke akun dan bisa segera digunakan untuk meningkatkan kemampuan karakter maupun perlengkapan bertarung.

Berbagai hadiah menarik yang tersedia kali ini memberikan keuntungan besar bagi pemain.

Mulai dari coin gratis untuk membeli perlengkapan tambahan, boost yang mempercepat progres permainan, hingga loot eksklusif yang meningkatkan peluang kemenangan dalam pertarungan. 

Namun, kode redeem The Forge Roblox 13 Desember 2025 hanya berlaku sekali per akun dan memiliki masa aktif terbatas. 

Jika tidak segera ditukarkan, sistem akan menampilkan status expired atau invalid.

Hadirnya kode redeem The Forge Roblox terbaru 13 Desember 2025, para pemain memiliki kesempatan emas untuk memperkuat koleksi item dan menikmati permainan dengan lebih maksimal.

Kode Redeem The Forge Roblox Aktif 13 Desember 2025

Berikut beberapa kode redeem The Forge Roblox aktif yang bisa digunakan pada periode Desember 2025 dari berbagai sumber:

  • 200K!

  • 300K! 

Tribunnews
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
