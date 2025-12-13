iOS 26.2 Hadirkan Fitur AirDrop Codes, Begini Cara Kerjanya

TRIBUNNEWS.COM - Apple resmi merilis iOS 26.2 dengan berbagai fitur baru.

Salah satu yang cukup menarik adalah peningkatan pada AirDrop lewat fitur bernama AirDrop Codes.

Informasi ini dilaporkan oleh 9to5Mac pada Jumat (12/12/2025).

AirDrop selama ini dikenal sebagai cara cepat untuk berbagi foto, video, atau file antar perangkat Apple.

Namun, fitur ini biasanya lebih nyaman digunakan jika penerima sudah tersimpan di daftar kontak.

Lewat iOS 26.2, Apple menghadirkan solusi baru untuk berbagi dengan orang yang belum dikenal.

Berdasarkan catatan rilis resmi Apple yang dikutip 9to5Mac, AirDrop Codes menambahkan lapisan verifikasi ekstra saat pengguna ingin mengirim file ke orang yang tidak ada di kontak.

Nantinya, perangkat penerima akan menampilkan kode satu kali yang harus dimasukkan oleh pengirim agar proses transfer bisa dilanjutkan.

Sebelumnya, AirDrop hanya menyediakan tiga opsi pengaturan, yaitu Receiving Off, Contacts Only, dan Everyone for 10 Minutes.

Kehadiran AirDrop Codes di iOS 26.2 praktis menjadi opsi keempat yang lebih fleksibel.

Dengan fitur ini, dua pengguna yang belum saling menyimpan kontak bisa saling “mengizinkan” AirDrop menggunakan kode sekali pakai.

Setelah kode dimasukkan, kedua perangkat akan saling mengenali dan bisa digunakan untuk AirDrop selama 30 hari ke depan.

Pengaturan daftar pengguna AirDrop ini dapat dilihat melalui menu Settings → General → AirDrop.

Apple menjelaskan bahwa pengguna akan otomatis muncul selama 30 hari bagi orang yang pernah berbagi kode satu kali.

Menurut 9to5Mac, AirDrop Codes dinilai lebih praktis dibandingkan opsi Everyone for 10 Minutes yang dianggap kurang aman, atau Contacts Only yang mengharuskan pengguna membuat kontak baru terlebih dahulu.

Dengan kode, proses berbagi file menjadi lebih cepat sekaligus tetap menjaga keamanan.

Fitur AirDrop Codes ini menambah kenyamanan bagi pengguna iPhone yang sering berbagi file dengan orang baru, misalnya rekan kerja atau teman sementara, tanpa perlu repot menyimpan kontak di buku telepon.

(Tribunnews.com/Widya)