GADGET

5 Rekomendasi Ponsel Lipat Terbaik di Tahun 2025: Samsung dan Huawei Mendominasi

Samsung dan Huawei menjadi brand ponsel lipat terbaik sepanjang tahun 2025

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: David AdiAdi
Editor: Tiara Shelavie
5 Rekomendasi Ponsel Lipat Terbaik di Tahun 2025: Samsung dan Huawei Mendominasi
SamMobile
PONSEL LIPAT TERBAIK - Samsung Galaxy Z Fold7 dan Galaxy Z Flip7 dinobatkan sebagai ponsel lipat terbaik sepanjang tahun 2025. Sementara Huawei hadir dengan dua perangkat yang masuk jajaran ponsel lipat terbaik. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah produsen smartphone global telah meluncurkan perangkat lipat sepanjang tahun 2025.

Ponsel lipat menjadi sebuah perangkat eksklusif yang memiliki desain berbeda dengan smartphone pada umumnya.

Saat ini, terdapat dua desain ponsel lipat yang banyak digunakan, yakni ponsel lipat bergaya buku dan ponsel lipat dengan desain clamshell.

Ponsel lipat bergaya buku umumnya dapat dibuka ke samping, seperti halnya Samsung Galaxy Z Fold.

Sedangkan untuk clamshell, memiliki desain yang dapat dibuka ke atas layaknya Samsung Galaxy Z Flip.

Bagi Anda yang masih bingung untuk memilih ponsel lipat, berikut Tribunnews sajikan lima rekomendasi ponsel lipat terbaik di tahun 2025.

Daftar ponsel lipat

Dikutip dari situs Gizmochina, berikut lima rekomendasi ponsel lipat terbaik tahun 2025:

1. Samsung Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Fold7 masih dinobatkan sebagai perangkat lipat terbaik sepanjang tahun 2025 ini.

Perangkat yang dirilis Samsung pada Juli 2025 lalu hadir dengan sejumlah pembaruan, seperti desain yang lebih ramping dan layar utama berukuran 8 inci.

Ditenagai oleh chip Snapdragon 8 Elite menjadikan performa ponsel lipat ini cepat untuk berbagai aktivitas.

Sedangkan fitur Galaxy AI berperan dalam multitasking yang mulus, seperti pengeditan berdampingan dan interaksi kontekstual dengan Gemini Live.

Daei segi fotografi, Galaxy Z Fold7 menghadirkan sensor utama 200 megapiksel yang membuat hasil foto lebih tajam dan detail.

2. Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung juga meningkatkan lini Flip-nya tahun ini, mengubah faktor bentuk clamshell menjadi alat produktivitas.

Galaxy Z Flip 7 memperkenalkan layar penutup terbesar dan paling terang yang pernah ada di seri ini, FlexWindow 4,1 inci yang benar-benar terasa seperti ponsel mandiri.

Ruang layar yang lebih luas ini memungkinkan pengguna untuk membalas pesan, menjalankan aplikasi lengkap, atau berinteraksi dengan Gemini Live tanpa perlu membuka perangkat.

Tags:
smartphone
ponsel lipat terbaik
Samsung
Galaxy Z Fold7
Huawei
Mate X7
