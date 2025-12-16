Kode Redeem FF Terbaru Hari Ini, Selasa 16 Desember 2025, Klaim Hadiahnya Gratis
Kumpulan kode redeem Free Fire terbaru pada hari ini, Selasa (16/12/2025) di laman reward.ff.garena.com, klaim kodenya dan dapat hadiah gratisnya.
Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Febri Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM - Pemain Free Fire (FF) dapat menukar kode redeem terbaru hari ini, Selasa (16/12/2025).
Kode redeem bisa ditukar dengan berbagai hadiah gratis dari Garena yang bisa digunakan ketika bermain FF.
Kata kode redeem berasal dari bahasa Inggris redeem code, artinya sebuah kode atau kombinasi huruf dan angka unik, yang dapat ditukarkan dengan hadiah, diskon, atau keuntungan lainnya.
Terdapat beberapa kode redeem terbaru yang masih aktif untuk diklaim.
Kode redeem Free Fire diklaim di laman reward.ff.garena.com secara gratis.
Tersedia rewards atau hadiah seperti skins, diamonds, voucher, koin, bundles, dan item-item gratis lainnya.
Cek masa berlaku kode redeem dan servernya sebelum melakukan penukaran.
Kumpulan kode redeem FF terdiri dari kombinasi 12-16 karakter huruf kapital dan angka.
Kumpulan kode redeem Free Fire terbaru pada Selasa, 16 Desember 2025, dikutip dari indiatimes.com dan mathrubhumi.com:
FFNRWTQPFDZ9
FF4MTXQPFDZ9
FF1V2CB34ERT
FFX4QKNFSM9Y
FFXMTK9QFFX9
FFW2Y7NQFV9S
FM3N7A9V1X5C8JKL
