Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
GADGET

Bocoran iPhone Fold Apple: Desain Tipis, Layar Besar, Pakai Touch ID

Bocoran terbaru mengungkap iPhone lipat pertama Apple dengan desain tipis, Touch ID samping, dan layar besar.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Widya Lisfianti
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in Bocoran iPhone Fold Apple: Desain Tipis, Layar Besar, Pakai Touch ID
PhoneArena
PONSEL LIPAT APPLE - Ilustrasi ponsel lipat pertama Apple atau iPhone Fold akan dirilis pada tahun 2026. Bocoran terbaru mengungkap iPhone lipat pertama Apple dengan desain tipis, Touch ID samping, dan layar besar. 

Ringkasan Berita:
  • iPhone Fold dirumorkan berdesain lipat buku, bodi tipis, mengandalkan Touch ID samping.
  • Perangkat memiliki layar utama 7,58 inci, kamera bawah layar, layar luar punch-hole.
  • Apple menekankan engsel kuat, dua kamera 48 MP, namun informasi masih rumor.

 

TRIBUNNEWS.COM - Bocoran terbaru soal iPhone Fold mulai beredar. 

Informasi ini dilaporkan MacRumors berdasarkan unggahan pembocor Weibo, Digital Chat Station, yang dikenal sering membagikan detail awal produk Apple.

Dalam bocoran tersebut, iPhone Fold disebut mengusung desain lipat bergaya buku dengan orientasi horizontal dan layar utama berukuran besar. 

Apple dikabarkan sangat menekankan desain yang tipis, sehingga beberapa komponen dipilih khusus agar bodi perangkat tidak terlalu tebal.

Salah satu perubahan penting ada pada sistem keamanan. 

Rekomendasi Untuk Anda

iPhone Fold disebut akan menggunakan Touch ID di sisi perangkat. 

Apple dikabarkan tidak menyematkan Face ID 3D maupun sensor sidik jari di bawah layar karena kedua teknologi tersebut dinilai membutuhkan ruang lebih besar di dalam bodi.

Dari sisi daya tahan, engsel iPhone Fold disebut dirancang dengan standar yang sangat tinggi. 

Meski detail teknisnya belum diungkap, Apple disebut ingin memastikan engsel kuat dan lipatan layar bisa diminimalkan, mengingat aspek ini sering menjadi sorotan pada ponsel lipat.

Masih menurut MacRumors, prototipe iPhone Fold saat ini dikabarkan memiliki layar utama 7,58 inci dengan kamera depan di bawah layar atau under-panel camera. 

Teknologi ini membuat kamera tidak terlihat saat tidak digunakan, sehingga tampilan layar lebih bersih.

Baca juga: iOS 26.2 Bawa Cara Baru Tampilkan Notifikasi Lewat Kilatan Layar iPhone

Sementara itu, layar bagian luar disebut berukuran 5,25 inci dengan kamera punch-hole menggunakan desain HIAA. 

Desain ini bertujuan mengurangi area layar yang tidak aktif di sekitar lubang kamera. 

Namun, belum diketahui apakah Apple akan tetap menghadirkan fitur Dynamic Island. 

Sport

Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini: Timnas Futsal & Voli Kembali Berjuang

Super Skor

Uji Coba Al Nassr Berakhir Tanpa Pemenang, Cristiano Ronaldo Turun dan Sumbang Gol

Metropolitan

Akhir Karier 2 Anggota Polisi Pengeroyok Debt Collector di Kalibata

Halaman 1/2
12
Tags:
iPhone
iPhone Fold
Apple
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas