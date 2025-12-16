Bocoran iPhone Fold Apple: Desain Tipis, Layar Besar, Pakai Touch ID

Ringkasan Berita: iPhone Fold dirumorkan berdesain lipat buku, bodi tipis, mengandalkan Touch ID samping.

Perangkat memiliki layar utama 7,58 inci, kamera bawah layar, layar luar punch-hole.

Apple menekankan engsel kuat, dua kamera 48 MP, namun informasi masih rumor.

TRIBUNNEWS.COM - Bocoran terbaru soal iPhone Fold mulai beredar.

Informasi ini dilaporkan MacRumors berdasarkan unggahan pembocor Weibo, Digital Chat Station, yang dikenal sering membagikan detail awal produk Apple.

Dalam bocoran tersebut, iPhone Fold disebut mengusung desain lipat bergaya buku dengan orientasi horizontal dan layar utama berukuran besar.

Apple dikabarkan sangat menekankan desain yang tipis, sehingga beberapa komponen dipilih khusus agar bodi perangkat tidak terlalu tebal.

Salah satu perubahan penting ada pada sistem keamanan.

Rekomendasi Untuk Anda

iPhone Fold disebut akan menggunakan Touch ID di sisi perangkat.

Apple dikabarkan tidak menyematkan Face ID 3D maupun sensor sidik jari di bawah layar karena kedua teknologi tersebut dinilai membutuhkan ruang lebih besar di dalam bodi.

Dari sisi daya tahan, engsel iPhone Fold disebut dirancang dengan standar yang sangat tinggi.

Meski detail teknisnya belum diungkap, Apple disebut ingin memastikan engsel kuat dan lipatan layar bisa diminimalkan, mengingat aspek ini sering menjadi sorotan pada ponsel lipat.

Masih menurut MacRumors, prototipe iPhone Fold saat ini dikabarkan memiliki layar utama 7,58 inci dengan kamera depan di bawah layar atau under-panel camera.

Teknologi ini membuat kamera tidak terlihat saat tidak digunakan, sehingga tampilan layar lebih bersih.

Baca juga: iOS 26.2 Bawa Cara Baru Tampilkan Notifikasi Lewat Kilatan Layar iPhone

Sementara itu, layar bagian luar disebut berukuran 5,25 inci dengan kamera punch-hole menggunakan desain HIAA.

Desain ini bertujuan mengurangi area layar yang tidak aktif di sekitar lubang kamera.

Namun, belum diketahui apakah Apple akan tetap menghadirkan fitur Dynamic Island.