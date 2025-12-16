Aplikasi X di iOS Kini Punya Widget untuk Home Screen dan Lock Screen

Ringkasan Berita: Aplikasi X di iOS kini mendukung widget di Home Screen dan Lock Screen, memungkinkan akses cepat ke berita, notifikasi, dan pesan. Widget Home Screen menampilkan “X News Highlights”, sementara Lock Screen menyediakan widget notifikasi, pesan, dan Grok AI. Fitur widget ini dilaporkan MacRumors dan menjadi realisasi rencana widget X yang sempat disinggung sejak iOS 14.

TRIBUNNEWS.COM - Aplikasi X (sebelumnya Twitter) resmi menghadirkan fitur widget di iOS.

Informasi ini dilaporkan oleh MacRumors, mengutip pembaruan aplikasi X yang memungkinkan pengguna menambahkan widget di Home Screen dan Lock Screen iPhone.

Dalam unggahan resminya pada 14 Desember 2025, X menyebut widget ini memungkinkan pengguna mengakses berita utama, pintasan, serta notifikasi langsung dari layar utama atau layar kunci.

"X widgets on iOS are here

access top news, shortcuts, and notifications from your home or lock screen" tulis akun X, (14/12/2025).

Menurut laporan MacRumors, widget di Home Screen hanya tersedia dalam satu jenis bernama “X News Highlights”.

Widget ini menampilkan judul berita dan topik yang sedang tren di platform X. Pengguna dapat memilih tiga ukuran widget sesuai kebutuhan tampilan layar.

Sementara itu, widget untuk Lock Screen hadir dengan lebih banyak pilihan. Widget “X Notifications” menampilkan jumlah notifikasi terbaru, sedangkan “X Messages” menunjukkan jumlah pesan yang belum dibaca di X Chat atau pesan langsung terenkripsi.

Selain itu, tersedia dua widget berbasis Grok AI, masing-masing untuk langsung masuk ke percakapan teks dan percakapan suara.

MacRumors juga mencatat bahwa Apple sebenarnya sempat menyinggung rencana widget Twitter di Home Screen sejak acara WWDC 2020 saat memperkenalkan iOS 14.

Namun, fitur tersebut baru benar-benar terealisasi sekarang, lima tahun kemudian.

X sendiri dikenal sebagai platform utama untuk informasi cepat dan berita terkini.

Namun, MacRumors menyebutkan bahwa sejumlah perubahan di bawah kepemilikan Elon Musk menuai kritik, terutama terkait maraknya akun palsu, konten buatan AI berkualitas rendah, dan isu misinformasi di linimasa.

Dengan hadirnya widget ini, X berupaya memudahkan pengguna iPhone memantau informasi dan aktivitas akun mereka tanpa harus membuka aplikasi secara penuh.

(Tribunnews.com/Widya)