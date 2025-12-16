Bocoran Perangkat Baru yang akan Dirilis Apple: iPhone Lipat, MacBook Pro M6, Apple Watch Ultra 4

Ringkasan Berita: Apple dikabarkan akan merilis sejumlah perangkat baru dalam beberapa waktu yang akan datang

Untuk smartphone, Apple akan memperkenalkan iPhone Lipat pertama kalinya

Apple juga akan merilis Apple Watch hingga MacBook Pro dengan chip M6 Pro dan Max.

TRIBUNNEWS.COM – Apple dikabarkan akan merilis sejumlah perangkat baru dalam beberapa waktu yang akan datang.

Meskipun masih belum diungkap secara jelas oleh Apple, beberapa bocoran perangkat baru itu sudah mulai tersebar di berbagai platform.

Adapun satu dari sekian banyak perangkat yang dikabarkan akan dirilis oleh raksasa teknologi yang berbasis di Cupertino, Amerika Serikat itu yakni iPhone Fold atau iPhone lipat.

iPhone Fold menjadi perangkat baru yang dinantikan oleh para penggemar.

Perusahaan saat ini dikabarkan masih menguji berbagai komponen pada perangkat lipat tersebut, seperti halnya engsel yang harus memiliki kualitas yang kuat, terlebih saat ponsel dibuka dan ditutup.

Tak hanya itu, panel atau layar yang digunakan pada iPhone lipat juga menjadi perhatian utama Apple.

Pasalnya, layar adalah komponen utama yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, terlebih untuk ponsel lipat.

Dan untuk mengetahui perangkat baru apa saja yang akan dirilis Apple mendatang, simak bocorannya di bawah ini.

Bocoran Perangkat Baru

Dikutip dari situs MacRumors, berikut ini beberapa bocoran perangkat baru yang akan dirilis Apple dalam beberapa waktu mendatang:

*) AirTags dan Perangkat Rumah Tangga

- AirTag 2

- Apple Studio Display 2

- Apple TV

- Home hub variant 1 with base

- Home hub variant 2, mounted