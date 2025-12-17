Bocoran iPhone Fold: Layar Lebih Lebar Saat Dibuka, Mirip iPad Terbesar Apple

TRIBUNNEWS.COM - Apple disebut tengah memfinalisasi desain jajaran iPhone flagship untuk tahun depan.

Salah satu yang paling dinanti adalah iPhone Fold, ponsel lipat pertama Apple, yang menurut laporan terbaru akan memiliki bentuk layar tidak biasa saat dibentangkan.

Berdasarkan laporan 9to5Mac, iPhone Fold diperkirakan memiliki layar luar berukuran sekitar 5,3 inci dan layar dalam 7,7 inci.

Hal yang paling menonjol adalah rasio layar bagian dalam yang disebut lebih lebar daripada tinggi saat perangkat dibuka.

Desain ini diklaim menyerupai rasio layar iPad terbesar Apple ketika digunakan dalam mode landscape.

Laporan tersebut mengutip informasi dari The Information yang menyebut bahwa pendekatan Apple ini berbeda dari ponsel lipat buatan Samsung dan Google.

Mayoritas ponsel lipat Android tetap memiliki bentuk layar yang cenderung lebih tinggi daripada lebar, bahkan saat dibuka penuh.

Sebagai perbandingan, Galaxy Z Fold dan Pixel Fold dirancang dengan orientasi vertikal yang lebih dominan.

Selain ukuran layar, iPhone Fold juga disebut akan memiliki kamera depan tunggal di sudut kiri atas layar, serupa dengan yang diperkirakan hadir di lini iPhone 18 Pro, lengkap dengan sensor cahaya dan sensor kedekatan.

Informasi serupa juga dilaporkan oleh MacRumors, yang mengungkap ukuran layar iPhone Fold berdasarkan sumber The Information.

Laporan tersebut menyebut layar dalam 7,7 inci dan layar luar 5,3 inci, sedikit lebih kecil dibanding prediksi analis rantai pasok Apple Ming-Chi Kuo sebelumnya, yang memperkirakan ukuran 7,8 inci dan 5,5 inci.

Baca juga: Bocoran Perangkat Baru yang akan Dirilis Apple: iPhone Lipat, MacBook Pro M6, Apple Watch Ultra 4

Perbedaan ini mengindikasikan spesifikasi akhir kemungkinan masih bisa berubah.

MacRumors juga melaporkan bahwa layar iPhone Fold akan menggunakan kombinasi material kaca khusus dan material kompleks, yang dipasok oleh perusahaan seperti Corning dan SCHOTT.

Teknologi ini disebut dirancang untuk meningkatkan daya tahan layar lipat.

Untuk jadwal rilis, Apple diperkirakan akan memperkenalkan iPhone Fold pada September 2026, menjadikannya pesaing baru di pasar ponsel lipat premium dengan pendekatan desain yang berbeda dari para kompetitor Android.

(Tribunnews.com/Widya)