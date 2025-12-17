Spesifikasi dan Harga Advan Macha, Ponsel Baru Advan dengan Layar AMOLED 120 Hz

Ringkasan Berita: Advan baru saja merilis smartphone terbaru bernama Advan Macha pada Selasa, 9 Desember 2025.

TRIBUNNEWS.COM - Produsen elektronik lokal Advan merilis smartphone terbaru bernama Advan Macha pada Selasa, 9 Desember 2025.

Perangkat ini diklaim menjadi model pertama di Indonesia yang menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7060, serta ditujukan untuk segmen pengguna muda, khususnya Gen-Z.

Peluncuran Advan Macha dilakukan secara serentak melalui acara offline dan online.

Untuk acara luring, Advan menggelarnya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, sementara penjualan daring dilakukan secara eksklusif melalui platform e-commerce.

Spesifikasi Singkat Advan Macha

Prosesor: MediaTek Dimensity 7060 (Pertama di Indonesia)

Layar: 6.67 inci AMOLED FHD+ 120 Hz, 1000 Nits

Kamera: 50MP dengan sensor Sony IMX 752

Konektivitas: 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Desain: Tipis 7.2mm dan bobot ringan 173g dengan material premium

Fitur tambahan: AI Assistant, Fingerprint In-Display, Gyroscope Hardware, Infrared

Dari sisi spesifikasi, Advan Macha dibekali layar AMOLED 6,67 inci beresolusi FHD+ dengan refresh rate 120 Hz dan tingkat kecerahan hingga 1.000 nits.

Perangkat ini juga telah mendukung konektivitas 5G, serta dilengkapi fitur lain seperti NFC, Wi-Fi 6, dan Bluetooth 5.2.

Pada sektor kamera, Advan Macha mengandalkan kamera utama 50 MP yang menggunakan sensor Sony IMX 752.

Untuk desain, ponsel ini memiliki ketebalan sekitar 7,2 mm dengan bobot 173 gram, serta dilengkapi fingerprint in-display dan gyroscope hardware.

CEO Advan Indonesia, Chandra Tansri, menyatakan bahwa kehadiran Advan Macha merupakan bagian dari upaya perusahaan menghadirkan perangkat dengan kombinasi performa dan fitur yang relevan dengan kebutuhan pengguna muda.

Senada, Brand Director Advan Indonesia Andy Gusena menjelaskan bahwa nama “Macha” terinspirasi dari matcha, yang identik dengan energi dan fokus.

Advan Macha dipasarkan dengan harga peluncuran Rp 2.999.000.

