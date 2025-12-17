Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
GADGET

Spesifikasi dan Harga Advan Macha, Ponsel Baru Advan dengan Layar AMOLED 120 Hz

Advan resmi meluncurkan Macha, ponsel baru dengan chipset Dimensity 7060, layar AMOLED 120 Hz, dan dukungan 5G.

Penulis: Widya Lisfianti
Editor: Whiesa Daniswara
ADVAN PERS RILIS
ADVAN MACHA - Foto didapat dari pers rilis Advan pada 9 Desember 2025. Spesifikasi dan Harga Advan Macha, Ponsel Baru Advan dengan Layar AMOLED 120 Hz 
Ringkasan Berita:
  • Advan baru saja merilis smartphone terbaru bernama Advan Macha pada Selasa, 9 Desember 2025.
  • Peluncuran terbaru Advan Macha ini dilakukan secara offline dan online.
  • Sementara penjualan daring Advan Macha dilakukan secara eksklusif melalui platform e-commerce.

TRIBUNNEWS.COM - Produsen elektronik lokal Advan merilis smartphone terbaru bernama Advan Macha pada Selasa, 9 Desember 2025. 

Perangkat ini diklaim menjadi model pertama di Indonesia yang menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7060, serta ditujukan untuk segmen pengguna muda, khususnya Gen-Z.

Peluncuran Advan Macha dilakukan secara serentak melalui acara offline dan online. 

Untuk acara luring, Advan menggelarnya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, sementara penjualan daring dilakukan secara eksklusif melalui platform e-commerce.

Spesifikasi Singkat Advan Macha

  • Prosesor: MediaTek Dimensity 7060 (Pertama di Indonesia)
  • Layar: 6.67 inci AMOLED FHD+ 120 Hz, 1000 Nits
  • Kamera: 50MP dengan sensor Sony IMX 752
  • Konektivitas: 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
  • Desain: Tipis 7.2mm dan bobot ringan 173g dengan material premium
  • Fitur tambahan: AI Assistant, Fingerprint In-Display, Gyroscope Hardware, Infrared

Baca juga: Spesifikasi 4 Produk Terbaru Advan: Laptop Berbobot 1,1 Kg, Smartwatch, hingga HP Gaming

Dari sisi spesifikasi, Advan Macha dibekali layar AMOLED 6,67 inci beresolusi FHD+ dengan refresh rate 120 Hz dan tingkat kecerahan hingga 1.000 nits. 

Perangkat ini juga telah mendukung konektivitas 5G, serta dilengkapi fitur lain seperti NFC, Wi-Fi 6, dan Bluetooth 5.2.

Pada sektor kamera, Advan Macha mengandalkan kamera utama 50 MP yang menggunakan sensor Sony IMX 752. 

Untuk desain, ponsel ini memiliki ketebalan sekitar 7,2 mm dengan bobot 173 gram, serta dilengkapi fingerprint in-display dan gyroscope hardware.

CEO Advan Indonesia, Chandra Tansri, menyatakan bahwa kehadiran Advan Macha merupakan bagian dari upaya perusahaan menghadirkan perangkat dengan kombinasi performa dan fitur yang relevan dengan kebutuhan pengguna muda. 

Senada, Brand Director Advan Indonesia Andy Gusena menjelaskan bahwa nama “Macha” terinspirasi dari matcha, yang identik dengan energi dan fokus.

Advan Macha dipasarkan dengan harga peluncuran Rp 2.999.000.

(Tribunnews.com/Widya)

Tags:
Meaningful
spesifikasi
Harga
Advan Macha
Advan
