Spesifikasi dan Harga Insta360 Antigravity A1, Drone 360 8K yang Resmi Dijual di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Insta360 resmi memperkenalkan Antigravity A1 ke pasar Indonesia.

Perangkat ini merupakan drone 360 pertama di dunia yang diklaim mampu merekam video 8K dan kini sudah tersedia secara resmi melalui distributor lokal.

Dari sisi kamera, Antigravity A1 dibekali sistem kamera 360 derajat beresolusi 8K (7680×3840) pada 30 fps dengan sensor berukuran 1/1.28 inci.

Untuk foto, drone ini mampu menghasilkan gambar hingga 55 MP.

Penempatan kamera di bagian atas dan bawah memungkinkan perekaman tanpa blind spot, sehingga bodi drone tidak terlihat dalam hasil gambar.

Spesifikasi Utama Insta360 Antigravity A1

Kamera: 8K 360 video (7680×3840@30fps), sensor 1/1.28”, foto hingga 55MP

Ukuran & Bobot: 249g (flight battery), desain compact 141 mm saat terlipat

Kecepatan: 16 m/s (S mode), kecepatan naik/turun hingga 8 m/s

Jarak Terbang: hingga 23 km per baterai (high capacity)

Transmisi: OmniLink 360, jarak hingga 10 km, live view 2K 30fps

Penyimpanan: 20GB internal + microSD hingga 1TB

Fitur: FreeMotion Mode, FPV Mode, Invisible Drone, Sky Genie, Deep Track, Vision Goggles

Antigravity A1 memiliki bobot 249 gram dengan desain ringkas, sehingga relatif mudah dibawa dan digunakan.

Drone ini mampu terbang dengan kecepatan horizontal hingga 16 m/s, kecepatan naik dan turun sampai 8 m/s, serta ketahanan angin level 5.

Dalam kondisi standar, waktu terbang mencapai 24 menit, dan dapat diperpanjang hingga 39 menit dengan baterai berkapasitas tinggi.

Untuk konektivitas dan navigasi, drone ini mengandalkan sistem OmniLink 360 dengan jarak transmisi hingga 10 km dan live view 2K 30 fps.

Antigravity A1 juga dilengkapi sistem navigasi GNSS (GPS, Galileo, Beidou), sensor visi ganda depan dan bawah, serta infrared sensor untuk menjaga stabilitas dan presisi saat hovering.

Dari sisi penyimpanan, tersedia memori internal 20 GB yang dapat diperluas menggunakan microSD hingga 1 TB.

Sejumlah fitur pendukung turut disematkan, seperti FreeMotion Mode, FPV Mode, Invisible Drone, Sky Genie, Deep Track, serta dukungan Vision Goggles.

Untuk harga, Insta360 Antigravity A1 dibanderol mulai Rp24.599.000 di Indonesia.

(Tribunnews.com/Widya)