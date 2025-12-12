5 Curug Dekat Jakarta, Surga Alam Indonesia untuk Liburan Singkat

TRIBUNNEWS.COM - Di tengah kesibukan sehari-hari dan hiruk pikuk kota, kita perlu beristirahat sejenak dan kembali merasakan tenangnya alam Indonesia yang kaya dan asri. Menikmati suasana alami bukan hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga membantu kita kembali menemukan ritme di tengah rutinitas yang padat.

Untungnya, keindahan alam lokal tak perlu dicari jauh-jauh. Banyak curug dengan udara segar, aliran air jernih, dan panorama hijau yangdapat dijangkau hanya dalam 1-2 jam dari Jakarta.

Berikut lima rekomendasi curug dekat Ibu Kota yang cocok untuk short getaway atau healing tipis-tipis.

5 Curug Dekat Ibu Kota

1. Curug Leuwi Hejo

Bagi warga Jakartayang ingin menikmati keasrian alam Indonesia tanpa perjalanan jauh, Curug Leuwi Hejo di Sentul, Bogor, menjadi pilihan wisata lokal yang mudah diakses.

Dilansir Kompas, nama “Leuwi Hejo” merujuk pada warna airnya yang tampak hijau ketika terkena sinar matahari, menampilkan karakter alam Bogor yang jernih dan asri.

Berada di Kampung Wangan Cileungsi, Karang Tengah, curug ini berjarak sekitar 10 km dari pusat Kota Bogor dan umumnya dapat ditempuh dalam waktu 45 menit hingga 1 jam melalui Tol Jagorawi.

Sesampainya di curug, kamubisa berenang di kolam alami berwarna biru kehijauan dengan kedalaman sekitar tiga meter atau bersantai di bebatuan sekitar. Di area ini juga tersedia kedai-kedai makanan untuk beristirahat setelah menikmati air terjun.

Harga tiket masuk ditetapkan Rp25.000 per orang dengan jam operasional pukul 07.00-18.00 WIB setiap hari.

2. Curug Cilember

Bogor juga menyuguhkan pesona alam Indonesiamelalui Curug Cilember. Destinasi lokal ini memiliki tujuh air terjun yang bersumber dari satu mata air, dengan jarak antar-curug 150-450 meter.

Masing-masing titik memiliki kolam alami untuk bermain air, lho! Nah, curug nomor 7 merupakan yang paling dekat dengan pintu masuk dan curug nomor 1 berada paling jauh. Perjalanan dari satu curug ke curug berikutnya menawarkan pengalaman trekking ringan melalui jalur setapak di tengah suasana alam yang asri.

Kawasan Curug Cilember dikelilingi hutan pinus yang asri dengan fasilitas wisata yang cukup lengkap, mulai dari area camping, taman kupu-kupu, rumah kepompong, hingga vila kayu.

Dilansir Kompas, tiket masuk Curug Cilember sebesar Rp25.000 untuk wisatawan nusantara dan Rp75.000 untuk wisatawan mancanegara. Biaya tersebut belum termasuk tarif parkir yang dikenakan Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil.

3. Curug Panjang

Curug Panjang berjarak sekitar 68 kilometer dari Jakarta dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam perjalanan. Wisata alam Indonesia ini menawarkan lanskap lokal yang asri dengan hutan pinus dan kawasan hijau yang masih terjaga. Tiket masuknya Rp15.000 per orang.

Melansir Perhutani, curug ini memiliki aliran air khas yang mengalir miring sekitar 25 meter dengan debit deras dan warna hijau kebiruan yang jernih.

Air Curug Panjang berasal dari Sungai Paseban yang juga membentuk tiga air terjun lain: Curug Cibulao, Curug Barong, dan Curug Bunder. Kolam alaminya berkedalaman sekitar enam meter, sehingga pengunjung tetap perlu waspada saat berenang.