Libur Natal dan Tahun Baru 2026

Harga Tiket Masuk Dufan Ancol Desember 2025 Buat Libur Natal dan Tahun Baru

Cek harga tiket masuk Dufan Ancol Desember 2025 untuk libur Natal & Tahun Baru. Wahana seru, ramah anak, cocok untuk liburan keluarga.

Penulis: Ambar Purwaningrum
zoom-in Harga Tiket Masuk Dufan Ancol Desember 2025 Buat Libur Natal dan Tahun Baru
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Pengunjung menikmati wahana bermain di Dunia Fantasi (Dufan) Ancol Jakarta. 

TRIBUNNEWS.COM - Dunia Fantasi (Dufan) Ancol menjadi satu destinasi wisata favorit di Jakarta, tak pernah sepi pengunjung, terutama saat libur Natal dan Tahun Baru

Tempat ini menawarkan beragam wahana seru, mulai dari yang memacu adrenalin hingga permainan ramah anak, sehingga cocok untuk liburan keluarga.

Baca juga: Itinerary Akhir Tahun di Kyoko Beach Lampung: Aktivitas Seru untuk Keluarga

Pengunjung menikmati wahana bermain di Dunia Fantasi (Dufan) Ancol Jakarta.
Pengunjung menikmati wahana bermain di Dunia Fantasi (Dufan) Ancol Jakarta. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Baca juga: 5 Tempat Wisata Terbaik di Sleman Jogja untuk Liburan Akhir Tahun Keluarga

Dufan menghadirkan pengalaman berbeda dengan area bertema dari berbagai belahan dunia, memberikan sensasi petualangan yang menarik untuk semua usia. 

Lokasinya yang strategis di kawasan Taman Impian Jaya Ancol memudahkan wisatawan lokal maupun mancanegara menjangkaunya.

Baca juga: Itinerary Cigwa Wisata Bogor Buat Liburan Akhir Tahun Keluarga, Cek Bujet

Baca juga: 5 Wisata Dekat Stasiun Tawang Semarang untuk Liburan Akhir Tahun Keluarga

Daya Tarik Dufan untuk Liburan Keluarga

Berikut beberapa wahana yang wajib dicoba saat berkunjung:

  • Baling-Baling – Wahana baru di kawasan Dunia Kartun ini tinggi hingga 30 meter dan berputar 360°, cocok untuk remaja yang ingin menguji adrenalin.
  • Shark Aquarium – Menampilkan berbagai jenis hiu, termasuk hiu sirip hitam, hiu pari, dan hiu kepala martil. Pengunjung bisa menyaksikan live feeding setiap hari pukul 14.30 WIB.
  • Mowgli's Jungle Race 4D Simulator – Simulator 4D dengan efek suara, gerakan, dan visual realistis, membuat pengunjung merasa seperti berada di dunia Mowgli.
  • Zig Zag – Wahana mobil listrik untuk keluarga, menguji kemampuan menghindari mobil lain di lintasan.
  • Elephant Pool – Kolam renang anak dengan atraksi belalai gajah memancarkan air, tersedia di Atlantis Water Adventures.
  • Lumba-Lumba & Singa Laut – Pertunjukan edukatif dan interaktif, memberikan pengalaman seru sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.
  • Hysteria – Wahana ekstrem yang memacu adrenalin, membawa pengunjung ke ketinggian 60 meter dalam 4 detik.
  • Ontang-Anting – Wave swinger populer bagi anak-anak dan remaja, berputar 360° serasa melayang di udara.
  • Halilintar – Roller coaster ekstrem dengan loop 360°, tanjakan tinggi, dan lintasan berliku, cocok untuk pengunjung pencari adrenalin.

Selain wahana di atas, Dufan memiliki total 49 wahana yang bisa dinikmati keluarga. Aktivitas ini membuat liburan Natal dan Tahun Baru semakin meriah, seru, dan aman untuk anak-anak.

Harga Tiket dan Paket Keluarga

  • Reguler Dufan: Rp 320.000 – Rp 400.000
  • Annual Pass Dufan: Rp 425.000 – Rp 1.000.000
  • Premium Dufan: Rp 1.250.000
  • Fast Trax Dufan (Kuota Terbatas): Rp 500.000
  • Reguler Dufan Bonus JBL: Rp 389.000
  • Reguler Dufan + Gondola: Rp 434.000 – Rp 474.000

Untuk wisata keluarga, paket minimal 4 tiket seringkali memberikan harga lebih hemat, cocok untuk menikmati wahana dengan anak-anak.

Dufan Ancol, satu tempat wisata di Jakarta buat dikunjungi bareng keluarga saat libur Natal dan Tahun Baru
Dufan Ancol, satu tempat wisata di Jakarta buat dikunjungi bareng keluarga saat libur Natal dan Tahun Baru (Laman resmi Ancol)

Jam Operasional Dufan Ancol

Weekday (Senin – Jumat): 10.00 – 18.00 WIB

Weekend (Sabtu – Minggu): 10.00 – 20.00 WIB

Pintu gerbang tutup 1 jam sebelum jam operasional berakhir.

Lokasi Dufan Ancol

Dufan beralamat di Jalan Lodan Timur No.7, Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, hanya 10,1 km dari pusat kota. 

Bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi atau transportasi umum sekira 40 menit, membuatnya praktis untuk liburan keluarga.

Dengan wahana seru, pertunjukan interaktif, dan lokasi strategis, Dufan Ancol menjadi pilihan tepat untuk libur Natal dan Tahun Baru bersama keluarga, menjamin keseruan, edukasi, dan pengalaman ramah anak.

Ambar / Tribunnews

Nasional

Sumber: TribunTravel.com
Jakarta Utara
Pademangan
Ancol
Dufan
Harga Tiket Masuk
libur Natal dan Tahun Baru
