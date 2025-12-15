Itinerary Liburan Akhir Tahun di Padang Teater, Surga Buku Lama

TRIBUNNEWS.COM - Padang Teater, yang berada di Pasar Raya Kota Padang, Sumatera Barat, menjadi destinasi menarik untuk liburan akhir tahun bagi solo traveler.

Kawasan ini dikenal sebagai pusat literasi yang sempat ramai pada era 90-an, menyimpan beragam toko buku bekas dan langka yang kini tetap menjadi magnet bagi penggemar buku.

Suasana lantai dua Padang Teater yang tenang membuat pengunjung leluasa memilih buku. (Tribunnews)

Suasana khas literasi dan atmosfer vintage membuat perjalanan di Padang Teater berbeda dibandingkan destinasi wisata pada umumnya.

Meski jumlah toko buku yang tersisa kini hanya tujuh dari belasan sebelumnya, Padang Teater masih menawarkan pengalaman unik bagi solo traveler yang ingin menyelami dunia buku lama.

Lantai dua kawasan ini menjadi area favorit karena lebih tenang dibanding lantai bawah yang ramai pasar.

Di sini, pengunjung bisa menikmati rak-rak buku klasik, membaca sejenak, atau sekadar berjalan santai sambil menikmati nuansa sejarah literasi Kota Padang.

Rencana Solo Traveling di Padang Teater

10.00 WIB: Menikmati Suasana Lantai Dua

Setibanya di Padang Teater, langkah pertama yang disarankan adalah naik ke lantai dua.

Area ini menjadi pusat toko buku bekas sejak puluhan tahun silam.

Solo traveler bisa menapaki anak tangga yang sayup terdengar, melihat rak-rak buku tua, dan merasakan perjalanan waktu yang tersimpan di dinding dan lantai kawasan ini.

Suasana yang relatif tenang sangat cocok untuk mengawali petualangan literasi di Padang.

10.30 WIB: Berburu Buku Bekas dan Langka

Eksplorasi dilanjutkan dengan mengunjungi toko-toko buku seperti Toko Buku Abang dan Toko Istana.

Di sini, pengunjung bisa menemukan berbagai jenis buku, mulai dari buku pelajaran, novel, hingga buku agama dan literatur langka.