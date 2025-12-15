Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liburan Akhir Tahun

Itinerary Liburan Akhir Tahun di Padang Teater, Surga Buku Lama

Ikuti itinerary liburan akhir tahun di Padang Teater, jelajahi buku lama, nikmati suasana literasi Kota Padang, dan cicipi kuliner lokal.

Penulis: Ambar Purwaningrum
zoom-in Itinerary Liburan Akhir Tahun di Padang Teater, Surga Buku Lama
Tribunnews
Pengunjung memeriksa kondisi buku sebelum membeli di kios lantai dua Padang Teater. 

TRIBUNNEWS.COM - Padang Teater, yang berada di Pasar Raya Kota Padang, Sumatera Barat, menjadi destinasi menarik untuk liburan akhir tahun bagi solo traveler. 

Kawasan ini dikenal sebagai pusat literasi yang sempat ramai pada era 90-an, menyimpan beragam toko buku bekas dan langka yang kini tetap menjadi magnet bagi penggemar buku. 

Baca juga: Itinerary Akhir Tahun di Kyoko Beach Lampung: Aktivitas Seru untuk Keluarga

Suasana lantai dua Padang Teater yang tenang membuat pengunjung leluasa memilih buku.
Suasana lantai dua Padang Teater yang tenang membuat pengunjung leluasa memilih buku. (Tribunnews)

Baca juga: Itinerary Tjong A Fie Mansion Medan untuk Solo Traveling Akhir Tahun Seru

Suasana khas literasi dan atmosfer vintage membuat perjalanan di Padang Teater berbeda dibandingkan destinasi wisata pada umumnya.

Meski jumlah toko buku yang tersisa kini hanya tujuh dari belasan sebelumnya, Padang Teater masih menawarkan pengalaman unik bagi solo traveler yang ingin menyelami dunia buku lama.

Baca juga: Itinerary Kebun Raya Kendari Buat Liburan Keluarga, Bujet Rp 80 Ribu

Baca juga: Itinerary Cigwa Wisata Bogor Buat Liburan Akhir Tahun Keluarga, Cek Bujet

Lantai dua kawasan ini menjadi area favorit karena lebih tenang dibanding lantai bawah yang ramai pasar. 

Di sini, pengunjung bisa menikmati rak-rak buku klasik, membaca sejenak, atau sekadar berjalan santai sambil menikmati nuansa sejarah literasi Kota Padang.

Rencana Solo Traveling di Padang Teater

10.00 WIB: Menikmati Suasana Lantai Dua

Setibanya di Padang Teater, langkah pertama yang disarankan adalah naik ke lantai dua. 

Area ini menjadi pusat toko buku bekas sejak puluhan tahun silam. 

Solo traveler bisa menapaki anak tangga yang sayup terdengar, melihat rak-rak buku tua, dan merasakan perjalanan waktu yang tersimpan di dinding dan lantai kawasan ini. 

Suasana yang relatif tenang sangat cocok untuk mengawali petualangan literasi di Padang.

10.30 WIB: Berburu Buku Bekas dan Langka

Eksplorasi dilanjutkan dengan mengunjungi toko-toko buku seperti Toko Buku Abang dan Toko Istana. 

Di sini, pengunjung bisa menemukan berbagai jenis buku, mulai dari buku pelajaran, novel, hingga buku agama dan literatur langka. 

Halaman 1/2
12
Tags:
Sumatera Barat
Padang
Padang Teater
itinerary
liburan akhir tahun
Ikuti kami di

