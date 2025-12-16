Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Natal dan Tahun Baru 2026

Jadwal Operasional dan Harga Tiket Masuk Ancol Selama Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Seluruh unit rekreasi di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta tetap beroperasi normal saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Penulis: David AdiAdi
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Jadwal Operasional dan Harga Tiket Masuk Ancol Selama Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
Dok. ANCOL
JADWAL OPERASIONAL ANCOL - Foto pengunjung sedang menikmati suasana di Pantai Ancol, Jakarta Utara. Taman Impian Jaya Ancol telah merilis jadwal operasional selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. 

Ringkasan Berita:
  • Taman Impian Jaya Ancol merilis jadwal operasional unit rekreasi selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
  • Saat libur Natal dan Tahun baru semua unit rekreasi di Ancol tetap buka
  • Harga tiket masuk kawasan Ancol Rp 35.000 per orang.

TRIBUNNEWS.COM – Taman Impian Jaya Ancol telah merilis jadwal operasional selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Memasuki liburan sekolah dan akhir tahun, Ancol selalu menjadi destinasi wisata favorit warga Jakarta dan daerah lainnya.

Pada momen Nataru kali ini, seluruh unit rekreasi Ancol tetap buka melayani para wisatawan.

“Yuk simak jam operasional Ancol beserta unit rekreasi selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” tulis @ancoltamanimpian dalam sebuah caption di Instagram.

Untuk mengetahui jadwal operasional Ancol, simak rincian lengkapnya di bawah ini.

Baca juga: BTN Gandeng Ancol, Siapkan Layanan Perbankan hingga Dukungan Promosi

Jadwal operasional

*) Periode 13 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026

- Dufan beroperasi mulai pukul 10:00 WIB sampai dengan 20:00 WIB

- Sea World beroperasi mulai pukul 09:00 sampai dengan 18:00 WIB

- Samudra beroperasi mulai pukul 09:00 sampai dengan 17:30 WIB

- Atlantis beroperasi mulai pukul 08:00 sampai dengan 17:30 WIB

- Jakarta Bird Land beroperasi mulai pukul 09:00 sampai dengan 17:30 WIB.

Khusus tanggal 27 Desember 2025, jam operasional Sea World pukul 09:00 s/d 17:00 WIB.

Harga tiket masuk Ancol terbaru 

- Tiket masuk Ancol

*) individu Rp 35.000 

*) Tiket motor Rp 25.000

Regional

Halaman 1/3
123
Tags:
Taman Impian Jaya Ancol
liburan akhir tahun
Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
Dufan
Sea World
Jakarta
