Natal dan Tahun Baru 2026

Libur Natal dan Tahun Baru 2026, Ini 3 Wisata Populer di Bogor

Libur Natal dan Tahun Baru 2026, Bogor menawarkan beragam wisata populer. Simak 3 destinasi favorit lengkap lokasi, jam buka, dan harga tiket.

Penulis: Ambar Purwaningrum
zoom-in Libur Natal dan Tahun Baru 2026, Ini 3 Wisata Populer di Bogor
kebunraya.id/
Kebun Raya Bogor, satu tempat wisata di Bogor buat dikunjungi saat libur Natal dan Tahun Baru 2026 

TRIBUNNEWS.COM - Bogor di Jawa Barat selalu menjadi destinasi favorit wisatawan, terutama saat momen libur panjang seperti Natal dan Tahun Baru. 

Kota yang dikenal dengan julukan Kota Hujan ini menawarkan suasana sejuk, panorama hijau, serta beragam pilihan tempat wisata yang cocok dikunjungi bersama keluarga. 

Mulai dari wisata alam, edukasi, hingga rekreasi ramah anak, semuanya tersedia di Bogor. 

Baca juga: KRL Commuter Line Bogor-Jakarta Kembali Normal Pasca Gangguan Pergantian Wesel 

Wisatawan mengunjungi Kebun Raya Bogor, Jawa Barat.
Wisatawan mengunjungi Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. (Kompas.com/Kristianto Purnomo)

Baca juga: Itinerary Cigwa Wisata Bogor Buat Liburan Akhir Tahun Keluarga, Cek Bujet

Tak heran jika Bogor kerap dipadati wisatawan dari berbagai daerah saat akhir tahun.

Bagi kamu yang berencana menghabiskan Libur Natal dan Tahun Baru 2026, Bogor bisa menjadi pilihan tepat untuk melepas penat. 

Baca juga: Gerakan Penanaman Massal: Ribuan Pohon Ditanam di Bogor, Semarang, Cilamaya untuk Memulihkan Alam

Beragam destinasi wisata siap menghadirkan pengalaman liburan yang seru dan berkesan. 

Berikut tiga rekomendasi tempat wisata di Bogor lengkap dengan informasi lokasi, jam operasional, dan harga tiket masuk.

1. Taman Safari Bogor

Taman Safari Bogor. satu tempat wisata di Bogor buat dikunjungi saat libur Natal dan Tahun Baru 2026.
Taman Safari Bogor. satu tempat wisata di Bogor buat dikunjungi saat libur Natal dan Tahun Baru 2026. (Instagram @taman_safari)

Taman Safari Bogor menjadi salah satu destinasi wisata keluarga paling populer di Jawa Barat

Tempat ini menawarkan pengalaman berwisata sambil belajar mengenal satwa dari berbagai belahan dunia. 

Pengunjung bisa melihat langsung ribuan satwa eksotis dengan konsep safari, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun bus wisata.

Tak hanya Safari Journey, Taman Safari Bogor juga dilengkapi pertunjukan edukatif, wahana permainan, hingga area rekreasi air. 

Satu daya tarik utamanya adalah Istana Panda yang menghadirkan panda raksasa sebagai ikon wisata.

Lokasi: Jalan Kapten Harun Kabir Nomor 724, Cibeureum, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Jam Operasional: 08.30–17.00 WIB

Sumber: TribunTravel.com
Halaman 1/3
123
Tags:
Jawa Barat
Bogor
Kebun Raya Bogor
Curug Cilember
Taman Safari Bogor
libur Natal dan Tahun Baru
Tribunnews
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
