Libur Natal dan Tahun Baru 2026, Ini 3 Wisata Populer di Bogor

TRIBUNNEWS.COM - Bogor di Jawa Barat selalu menjadi destinasi favorit wisatawan, terutama saat momen libur panjang seperti Natal dan Tahun Baru.

Kota yang dikenal dengan julukan Kota Hujan ini menawarkan suasana sejuk, panorama hijau, serta beragam pilihan tempat wisata yang cocok dikunjungi bersama keluarga.

Mulai dari wisata alam, edukasi, hingga rekreasi ramah anak, semuanya tersedia di Bogor.

Wisatawan mengunjungi Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. (Kompas.com/Kristianto Purnomo)

Tak heran jika Bogor kerap dipadati wisatawan dari berbagai daerah saat akhir tahun.

Bagi kamu yang berencana menghabiskan Libur Natal dan Tahun Baru 2026, Bogor bisa menjadi pilihan tepat untuk melepas penat.

Beragam destinasi wisata siap menghadirkan pengalaman liburan yang seru dan berkesan.

Berikut tiga rekomendasi tempat wisata di Bogor lengkap dengan informasi lokasi, jam operasional, dan harga tiket masuk.

1. Taman Safari Bogor

Taman Safari Bogor. satu tempat wisata di Bogor buat dikunjungi saat libur Natal dan Tahun Baru 2026. (Instagram @taman_safari)

Taman Safari Bogor menjadi salah satu destinasi wisata keluarga paling populer di Jawa Barat.

Tempat ini menawarkan pengalaman berwisata sambil belajar mengenal satwa dari berbagai belahan dunia.

Pengunjung bisa melihat langsung ribuan satwa eksotis dengan konsep safari, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun bus wisata.

Tak hanya Safari Journey, Taman Safari Bogor juga dilengkapi pertunjukan edukatif, wahana permainan, hingga area rekreasi air.

Satu daya tarik utamanya adalah Istana Panda yang menghadirkan panda raksasa sebagai ikon wisata.

Lokasi: Jalan Kapten Harun Kabir Nomor 724, Cibeureum, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Jam Operasional: 08.30–17.00 WIB