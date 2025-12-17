Kereta Argo Muria, Pilihan Cerdas untuk Liburan Akhir Tahun ke Semarang

TRIBUNNEWS.COM - Semarang, ibu kota Jawa Tengah, adalah destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi, terutama di penghujung 2025. Kota yang dikenal dengan sejarahnya, budaya, dan kulinernya ini menawarkan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Lawang Sewu, Kota Lama, dan Marina Beach.

Selain itu, Semarang juga terkenal dengan kuliner khasnya yang lezat seperti lumpia dan tahu gimbal. Bagi Anda yang ingin merencanakan liburan ke Semarang, perjalanan menggunakan kereta api bisa menjadi pilihan yang nyaman dan menyenangkan.

Salah satu pilihan terbaik adalah menggunakan Kereta Api Eksekutif Argo Muria yang menawarkan pengalaman perjalanan yang berbeda dan lebih nyaman.

Keunggulan dan Kenyamanan Kereta Eksekutif Argo Muria

Perjalanan jauh dari Jakarta (Gambir) menuju Semarang Tawang kini bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan berkat fasilitas yang ditawarkan oleh Kereta Api Eksekutif Argo Muria. Berikut beberapa fasilitas yang akan Anda nikmati selama perjalanan.

1. Interior Modern

Kereta Api Argo Muria dilengkapi dengan interior yang modern dan canggih. Pintu geser otomatis yang ada pada kereta ini memudahkan penumpang untuk masuk dan keluar tanpa harus menekan tombol atau membuka pintu secara manual.

Selain itu, kabin kereta ini juga lebih kedap suara, sehingga perjalanan Anda akan terasa lebih tenang dan nyaman. Sistem PIDS (Passenger Information Display System) juga disediakan di setiap gerbong, memberikan informasi mengenai waktu perjalanan dan rute yang dilalui secara real-time.

2. Kursi Eksekutif

Salah satu keunggulan utama Kereta Api Eksekutif Argo Muria adalah kursinya yang lebih luas dan ergonomis. Kursi ini dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal dengan adanya bantal dan selimut yang disediakan.

Tak hanya itu, kereta ini juga dilengkapi dengan footrest dan sandaran kaki yang membuat perjalanan jauh menjadi lebih nyaman.

Di setiap kursi juga tersedia power socket, sehingga Anda bisa tetap mengisi daya ponsel atau perangkat elektronik lainnya selama perjalanan.

3. Fasilitas Tambahan

Kereta Api Argo Muria juga menawarkan beberapa fasilitas tambahan untuk mendukung kenyamanan penumpang, salah satunya adalah food washer untuk wudhu.

Fasilitas ini sangat berguna bagi penumpang yang ingin melaksanakan ibadah selama perjalanan. Selain itu, tersedia baby care room untuk Anda yang membawa bayi, memastikan kenyamanan dan kebutuhan si kecil selama di kereta. Ruang bagasi yang memadai juga disediakan untuk menyimpan barang bawaan Anda dengan aman.

4. Kabin Lebih Adem

Untuk memastikan kenyamanan penumpang, Kereta Api Eksekutif Argo Muria dilengkapi dengan rangkaian stainless steel terbaru. Rangkaian ini tidak hanya memberikan kesan modern dan elegan, tetapi juga membuat kabin kereta lebih adem, sehingga perjalanan Anda menjadi lebih menyenangkan meskipun melalui cuaca yang panas.

5. Kecepatan

Argo Muria memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Kereta ini mampu melaju dengan kecepatan hingga 120 km/jam, yang membuat waktu perjalanan menjadi lebih cepat. Anda bisa lebih cepat tiba di destinasi, memberikan lebih banyak waktu untuk menikmati liburan Anda di Semarang.

Kereta Api Eksekutif Argo Muria melayani rute Jakarta (Gambir) – Semarang Tawang pulang pergi (PP) dengan pemberhentian di beberapa kota penting seperti Cirebon, Tegal, Pekalongan, dan Batang.

Rute ini tidak hanya memudahkan Anda untuk bepergian, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menikmati pemandangan indah sepanjang perjalanan. Anda akan dimanjakan dengan pemandangan Pantai Utara Jawa yang memukau, sebuah pengalaman visual yang jarang Anda temui di moda transportasi lain.

Kereta ini juga menawarkan kenyamanan tanpa harus khawatir dengan kemacetan yang sering terjadi di jalan raya. Dengan perjalanan yang lancar dan nyaman, Anda bisa menikmati liburan Anda tanpa gangguan.

Jika Anda merencanakan liburan ke Semarang di penghujung 2025, Kereta Api Eksekutif Argo Muria bisa menjadi pilihan transportasi yang tepat.

Dengan fasilitas modern, kenyamanan yang optimal, dan kecepatan yang mumpuni, perjalanan Anda menuju Semarang akan lebih menyenangkan dan efisien. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menikmati pemandangan yang indah sepanjang perjalanan.

Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan kenyamanan perjalanan menggunakan Kereta Api Argo Muria. Segera pesan tiket kereta Anda melalui Traveloka untuk mendapatkan kemudahan dan kenyamanan perjalanan menuju Semarang yang tak terlupakan.

