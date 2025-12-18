7 Tempat Wisata Keluarga di Kota Batu untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2026

TRIBUNNEWS.COM - Libur Natal dan Tahun Baru 2026 menjadi momen yang tepat bagi keluarga untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak.

Kota Batu, Jawa Timur, menjadi destinasi favorit dengan berbagai pilihan wisata keluarga dan kids friendly yang seru sekaligus edukatif.

Dari taman bermain yang luas, wisata edukasi bertema hewan, hingga wahana malam yang penuh lampu warna-warni, semua bisa menjadi pengalaman tak terlupakan untuk anak-anak maupun orang tua.

Berikut 7 rekomendasi tempat wisata kids friendly di Batu untuk liburan akhir tahun.

1. Batu Night Spectacular (BNS)

Alamat: Jalan Hayam Wuruk No.1, Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu

Jam buka: 15.00–23.00 WIB

BNS menghadirkan wisata malam yang memikat, lengkap dengan lampu warna-warni dan banyak spot foto estetik. Wahana permainan seru dan area kuliner membuat keluarga betah berlama-lama.Harga tiket:

Reguler weekday: Rp 45.000

Reguler weekend: Rp 65.000

Terusan weekday: Rp 115.000

Terusan weekend: Rp 125.000

2. Eco Active Park

Alamat: Jalan Raya Oro-Oro Ombo No.9A, Sisir, Kecamatan Batu

Jam buka: 08.30–16.30 WIB

Tempat ini cocok untuk anak-anak usia dini karena mengusung konsep edukasi sambil bermain, terutama mengenalkan hewan unggas.

Ada aktivitas memberi makan hewan, naik kuda kecil, kolam renang, rumah terbalik, dan area permainan anak.

Harga: Makanan hewan Rp 5.000, naik kuda Rp 20.000

Museum Angkut buat liburan keluarga di Kota Batu, Jawa Timur (Tribunnews.com)

3. De Tjangkul