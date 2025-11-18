KPI dan Tantangan Ruang Publik Digital: Saatnya Penguatan Regulasi

Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)

Wakil Ketua MPR RI periode 2024–2029

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI

Informasi pribadi

Tempat/Tanggal Lahir

Bandung 24 November 1980 (umur 44)

Latar Belakang Pendidikan

Universitas Curtin, Perth

Universitas Teknologi Nanyang

Institut Pertanian Bogor

Pekerjaan

Politikus

Saya menegaskan pentingnya penguatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai benteng penjaga kualitas ruang publik di tengah derasnya arus informasi digital.

Saya mengapresiasi atas langkah KPI menjalin silaturahmi dengan DPR. Menurutnya, hal ini menunjukkan KPI bukan hanya regulator yang menjalankan fungsi pengawasan, tetapi lembaga yang terbuka terhadap dialog, kolaborasi, dan perbaikan berkelanjutan.

Dunia penyiaran memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter, pola pikir, dan masa depan bangsa.