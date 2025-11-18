Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Tribunners / Citizen Journalism

KPI dan Tantangan Ruang Publik Digital: Saatnya Penguatan Regulasi

Penguatan KPI jadi benteng ruang publik digital, sinergi dengan DPR wujudkan penyiaran sehat dan bermartabat.

KOMISI PENYIARAN INDONESIA - Audiensi KPI bersama DPR, menegaskan penguatan KPI sebagai benteng ruang publik di era digital. 

Saya menegaskan pentingnya penguatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai benteng penjaga kualitas ruang publik di tengah derasnya arus informasi digital. 

Saya mengapresiasi atas langkah KPI menjalin silaturahmi dengan DPR. Menurutnya, hal ini menunjukkan KPI bukan hanya regulator yang menjalankan fungsi pengawasan, tetapi lembaga yang terbuka terhadap dialog, kolaborasi, dan perbaikan berkelanjutan.

Dunia penyiaran memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter, pola pikir, dan masa depan bangsa.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

