Membangun Indonesia Sehat, Pendidikan Dokter untuk Anak Petani, Nelayan, dan Pedagang
RS KEI Solo diresmikan Prabowo, pusat jantung nasional dan komitmen pemerataan akses kesehatan bagi rakyat.
Editor: Glery Lazuardi
Angga Raka Prabowo
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
Politisi Partai Gerindra
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia
Komisaris Utama Telkom Indonesia
Riwayat Pendidikan
S1 Hubungan Internasional Universitas Jayabaya
Tempat/Tanggal Lahir
Jakarta/8 September 1989
Peresmian Rumah Sakit Kardiovaskular Emirates-Indonesia (RS KEI) di Solo pada Rabu, 19 November 2025, bukan sekadar seremoni diplomasi kesehatan.
Di balik gedung berteknologi modern hasil kemitraan Indonesia–Uni Emirat Arab itu, tersimpan pesan politik yang lebih dalam.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa akses dokter dan tenaga medis berkualitas adalah hak setiap anak bangsa, bukan privilese segelintir kalangan.
RS KEI, dengan layanan jantung terpadu dan pusat diagnostik mutakhir, diproyeksikan menjadi rujukan nasional penanganan penyakit kardiovaskular.
Namun, lebih dari itu, peresmian ini menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk mendorong percepatan pembangunan sistem kesehatan nasional.
Saya menekankan bahwa transformasi kesehatan tidak boleh berhenti pada pembangunan rumah sakit, melainkan harus menyentuh akar persoalan: kekurangan tenaga medis.
