Membangun Indonesia Sehat, Pendidikan Dokter untuk Anak Petani, Nelayan, dan Pedagang

RS KEI Solo diresmikan Prabowo, pusat jantung nasional dan komitmen pemerataan akses kesehatan bagi rakyat.

Editor: Glery Lazuardi
Membangun Indonesia Sehat, Pendidikan Dokter untuk Anak Petani, Nelayan, dan Pedagang
Tribunnews/Taufik Ismail
Presiden Prabowo resmikan RS KEI Solo, simbol transformasi kesehatan dan pemerataan akses dokter. 

Angga Raka Prabowo 

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah

Politisi Partai Gerindra

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia

Komisaris Utama Telkom Indonesia

Riwayat Pendidikan

S1 Hubungan Internasional Universitas Jayabaya

Tempat/Tanggal Lahir

Jakarta/8 September 1989

Peresmian Rumah Sakit Kardiovaskular Emirates-Indonesia (RS KEI) di Solo pada Rabu, 19 November 2025, bukan sekadar seremoni diplomasi kesehatan

Di balik gedung berteknologi modern hasil kemitraan Indonesia–Uni Emirat Arab itu, tersimpan pesan politik yang lebih dalam.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa akses dokter dan tenaga medis berkualitas adalah hak setiap anak bangsa, bukan privilese segelintir kalangan.

RS KEI, dengan layanan jantung terpadu dan pusat diagnostik mutakhir, diproyeksikan menjadi rujukan nasional penanganan penyakit kardiovaskular. 

Namun, lebih dari itu, peresmian ini menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk mendorong percepatan pembangunan sistem kesehatan nasional. 

Saya menekankan bahwa transformasi kesehatan tidak boleh berhenti pada pembangunan rumah sakit, melainkan harus menyentuh akar persoalan: kekurangan tenaga medis.

dokter
Angga Raka Prabowo
kesehatan
Solo
