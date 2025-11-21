Menyiapkan Generasi Siap Kerja dari Magang hingga ke Peluang Karier

Moh. Harsono

Business Director Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS)

Pengalaman 18 Tahun di BRI

Riwayat Pendidikan

Universitas Airlangga

Magister Sains (MS) Pemasaran

Universitas Airlangga

Magister Sains (MS) Bisnis, Manajemen, Pemasaran, dan Layanan Pendukung Terkait

Universitas Mataram

Manajemen Umum, Keuangan, dan Layanan Manajemen Keuangan

Menyiapkan generasi muda agar siap menghadapi dunia kerja bukan sekadar menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi juga membangun ekosistem pembelajaran yang nyata.

Dari program magang hingga peluang karier, sinergi antara pendidikan dan industri menjadi kunci lahirnya talenta kompetitif yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Mahasiswa sering kali memiliki pengetahuan teoritis, tetapi kurang pengalaman praktis.

Program magang memberi kesempatan untuk memahami dinamika kerja nyata, sehingga lulusan tidak “kaget” saat masuk industri.

Dunia kerja terus berubah akibat teknologi, digitalisasi, dan globalisasi.