Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribunners
LIVE ●
tag populer

Tribunners / Citizen Journalism

Menyiapkan Generasi Siap Kerja dari Magang hingga ke Peluang Karier

Sinergi pendidikan–industri siapkan talenta muda kompetitif melalui magang, pelatihan, dan peluang karier nyata.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Menyiapkan Generasi Siap Kerja dari Magang hingga ke Peluang Karier
otomotif.tempo.co
PROGRAM MAGANG - Sinergi pendidikan–industri, dari magang hingga peluang karier, siapkan generasi muda kompetitif menghadapi dunia kerja. 

Moh. Harsono

Business Director Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS)

Pengalaman 18 Tahun di BRI

Riwayat Pendidikan

Universitas Airlangga

Magister Sains (MS) Pemasaran

Universitas Airlangga

Rekomendasi Untuk Anda

Magister Sains (MS) Bisnis, Manajemen, Pemasaran, dan Layanan Pendukung Terkait

Universitas Mataram

Manajemen Umum, Keuangan, dan Layanan Manajemen Keuangan

Menyiapkan generasi muda agar siap menghadapi dunia kerja bukan sekadar menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi juga membangun ekosistem pembelajaran yang nyata. 

Dari program magang hingga peluang karier, sinergi antara pendidikan dan industri menjadi kunci lahirnya talenta kompetitif yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Mahasiswa sering kali memiliki pengetahuan teoritis, tetapi kurang pengalaman praktis. 

Program magang memberi kesempatan untuk memahami dinamika kerja nyata, sehingga lulusan tidak “kaget” saat masuk industri.

Dunia kerja terus berubah akibat teknologi, digitalisasi, dan globalisasi.

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Halaman 1/2
12

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tags:
Magang
peluang karier
generasi muda
Moh. Harsono
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Podcast Jadi Ekonomi Kreatif Menjanjikan, Para Kreator Difasilitasi Akses Pelatihan Profesional

Podcast Jadi Ekonomi Kreatif Menjanjikan, Para Kreator Difasilitasi Akses Pelatihan Profesional

Anies Baswedan Tekankan Peran Relawan Muda Sebagai Infrastruktur Kebangasaan

Anies Baswedan Tekankan Peran Relawan Muda Sebagai Infrastruktur Kebangasaan

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas