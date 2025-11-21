Tribunners / Citizen Journalism
Menyiapkan Generasi Siap Kerja dari Magang hingga ke Peluang Karier
Sinergi pendidikan–industri siapkan talenta muda kompetitif melalui magang, pelatihan, dan peluang karier nyata.
Editor: Glery Lazuardi
Moh. Harsono
Business Director Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS)
Pengalaman 18 Tahun di BRI
Riwayat Pendidikan
Universitas Airlangga
Magister Sains (MS) Pemasaran
Universitas Airlangga
Magister Sains (MS) Bisnis, Manajemen, Pemasaran, dan Layanan Pendukung Terkait
Universitas Mataram
Manajemen Umum, Keuangan, dan Layanan Manajemen Keuangan
Menyiapkan generasi muda agar siap menghadapi dunia kerja bukan sekadar menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi juga membangun ekosistem pembelajaran yang nyata.
Dari program magang hingga peluang karier, sinergi antara pendidikan dan industri menjadi kunci lahirnya talenta kompetitif yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Mahasiswa sering kali memiliki pengetahuan teoritis, tetapi kurang pengalaman praktis.
Program magang memberi kesempatan untuk memahami dinamika kerja nyata, sehingga lulusan tidak “kaget” saat masuk industri.
Dunia kerja terus berubah akibat teknologi, digitalisasi, dan globalisasi.
