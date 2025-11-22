Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kinerja dan Pekerjaan Rumah Polri ke Depan

Prestasi Polri di kancah internasional mencapai puncaknya melalui penilaian World Internal Security and Police Index.

Editor: Hasanudin Aco
KINERJA POLRI - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens bicara soal kinerja Polri dan pekerjaan rumah Polri di masa mendatang yang harus ditangani. /Foto.dok 

Oleh: Boni Hargens
Analis Politik Senior dan Pendiri Lembaga Pemilih Indonesia (LPI)

TRIBUNNEWS.COM - Prestasi Polri di kancah internasional mencapai puncaknya melalui penilaian World Internal Security and Police Index (WISPI) 2023.

Indeks global yang menilai efektivitas institusi kepolisian di seluruh dunia ini menempatkan Polri pada posisi yang membanggakan, menunjukkan komitmen nyata terhadap profesionalisme dan keunggulan operasional.

WISPI menggunakan metodologi komprehensif yang mencakup berbagai aspek kinerja kepolisian, mulai dari kapasitas institusional hingga hasil konkret di lapangan.

Dari 125 negara yang dinilai dalam WISPI 2023, Polri menempati ketiga di dunia.

Ada lompatan signifikan, naik 21 perikat dari posisi sebelumnya. 

Pencapaian paling menonjol adalah perolehan skor 0,920 pada domain hasil, yang menempatkan Polri di posisi ketiga tertinggi secara global.

Prestasi ini hanya diungguli oleh Denmark dengan skor 0,960 dan Finlandia dengan skor 0,940.

Skor tinggi pada domain hasil ini memberikan indikasi kuat bahwa gangguan keamanan di Indonesia tergolong dalam kategori risiko rendah dan bukan merupakan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan nasional. 

Hal ini mencerminkan efektivitas strategi pencegahan dan penanganan kejahatan yang diterapkan Polri.

Penilaian WISPI menggunakan 12 indikator komprehensif yang terbagi dalam empat domain utama: kapasitas, proses, legitimasi, dan hasil.

Keunggulan Polri khususnya terlihat pada domain hasil, yang mengukur dampak nyata dari kebijakan dan operasi kepolisian terhadap tingkat keamanan nasional.

Domain ini mengevaluasi seberapa efektif institusi kepolisian dalam mengurangi tingkat kejahatan, merespons insiden keamanan, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat.

Prestasi ini menandai era baru dalam sejarah Polri sebagai institusi yang tidak hanya fokus pada proses, tetapi juga menghasilkan dampak terukur yang positif bagi keamanan nasional.

Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh prestasi bagi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sumber: Tribunnews.com
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tags:
Kinerja Polri
Polri
pekerjaan rumah
