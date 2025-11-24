Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribunners
LIVE ●
tag populer
Tujuan Terkait
Penanganan Perubahan Iklim

Tribunners / Citizen Journalism

Dampak Perubahan Iklim, Krisis Kesehatan Global di Depan Mata

Perubahan iklim picu darurat kesehatan global: 540 ribu tewas tiap tahun, RS dunia terancam tutup.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Dampak Perubahan Iklim, Krisis Kesehatan Global di Depan Mata
Pexels
PERUBAHAN IKLIM - Foto ilustrasi perubahan iklim yang diunduh dari Pexels pada 4 Juli 2025. WHO dan Brasil di COP30 Belém tegaskan krisis iklim adalah krisis kesehatan saat ini. 

DR. Dr. Fx. Wikan Indrarto, SpA

Nama : DR. Dr. Fx. Wikan Indrarto, SpA

Alamat : Timoho Regency A4, Jl. Kenari  (depan kantor walikota) Yogyakarta

Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih Yogyakarta,

Dekan FK UAJY, Alumnus S3 UGM, 

telepon : 

(0274)580081, 081227280161

Rekomendasi Untuk Anda

WA: 081227280161

fax : (0274)563312

Perubahan iklim telah memicu darurat kesehatan global, dengan lebih dari 540.000 orang meninggal akibat panas ekstrem setiap tahun dan 1 dari 12 rumah sakit di seluruh dunia berisiko mengalami penutupan terkait perubahan iklim.

Apa yang mencemaskan?

Data tersebut terdapat pada laporan bersama yang disusun oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Pemerintah Brasil (Presidensi COP30), dan Kementerian Kesehatan Brasil. COP30 (Konferensi Para Pihak ke-30) adalah bagian dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yang diadakan di Belém, Brasil, pada 10-21 November 2025.

“Krisis iklim adalah krisis kesehatan, bukan di masa depan yang jauh, tetapi di sini dan saat ini,” ujar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO.

Laporan tersebut menampilkan bukti tentang dampak perubahan iklim terhadap individu dan sistem kesehatan, serta contoh nyata tentang apa yang dapat dilakukan, dan sedang dilakukan, oleh berbagai negara untuk melindungi kesehatan dan memperkuat sistem kesehatan.

Dengan suhu global yang kini melebihi 1,5°C di atas tingkat pra-industri, dunia telah mengalami dampak kesehatan yang semakin meningkat. 

Seleb

Ridwan Kamil Digugat Cerai, Lisa Mariana Kirim Pesan Khusus ke Atalia, Berharap agar Dibalas

Regional

Kaleidoskop 2025: Daftar 5 Kasus Anak Bunuh Orang Tua, Terbaru Bocah SD 12 Tahun Habisi Ibu di Medan

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Halaman 1/3
123

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tags:
iklim
perubahan iklim
kesehatan
Krisis Kesehatan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Untar Kirim 2 Batch Tenaga Kesehatan ke Wilayah Terdampak Banjir Sumatera

Untar Kirim 2 Batch Tenaga Kesehatan ke Wilayah Terdampak Banjir Sumatera

UHC Day 2025: Pemerintah–BPJS Kesehatan Perkuat Layanan dan Akses JKN Nasional

UHC Day 2025: Pemerintah–BPJS Kesehatan Perkuat Layanan dan Akses JKN Nasional

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas