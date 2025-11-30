Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribunners
LIVE ●
tag populer

Tribunners / Citizen Journalism

PBNU dan Dinamika Organisasinya

Nahdliyin Akar Rumput Resah, NU Diminta Kembali pada Khittah sebagai Pelayanan Umat

Desakan mundur Gus Yahya jadi ujian legitimasi NU, konflik elite beresonansi hingga akar rumput Nahdliyin.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Nahdliyin Akar Rumput Resah, NU Diminta Kembali pada Khittah sebagai Pelayanan Umat
Nahdlatul Ulama via Tribun Sumsel
LOGO NU - Kiai sepuh NU berkumpul di tengah polemik, menegaskan tradisi musyawarah sebagai jalan meredam gejolak organisasi. 

Ali Ridho, M.Sos.

Warga Nahdliyin

Dosen Manajemen Dakwah IAIN Manado

Penulis

Ali Ridho merupakan cendekiawan muslim yang kerap menuangkan ide mengenai islam dan perkembangan melalui tulisan di jurnal yang sudah terindeks di Google Scholar

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi umat terbesar di Indonesia, dengan jaringan kiai, santri, dan warga Nahdliyin yang hidup dari pesantren hingga kampung-kampung pelosok. Besarnya tubuh NU membuat setiap gejolak internal selalu memiliki resonansi luas. 

Karena itu, desakan mundur terhadap Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Tsaquf (Gus Yahya) bukan sekadar konflik elite, tetapi stres-test terhadap legitimasi organisasi yang selama satu abad menjadi jangkar sosial-keagamaan di Indonesia.

Rekomendasi Untuk Anda

Ketegangan ini berawal dari risalah rapat Syuriah PBNU yang memuat tanda tangan Rais Aam KH. Miftachul Akhyar dan keputusan tegas: meminta Gus Yahya mundur dalam tiga hari atau berpotensi diberhentikan. 

Fakta bahwa keputusan setinggi ini keluar dari struktur Syuriah menunjukkan bahwa gejolak bukan isu pribadi, melainkan akumulasi ketidakpuasan struktural.

Polemik makin menguat setelah publik mengetahui bahwa undangan terhadap akademikus pro-Israel Stanford University, Peter Berkowitz, bukan hanya sekali, tetapi dua kali, dan salah satunya untuk forum internal NU: Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN-NU). 

Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan sentimen publik terhadap agresi Israel, tindakan ini dianggap tidak peka terhadap aspirasi warga NU yang sejak lama bersuara lantang mendukung Palestina. 

Kritik bukan hanya soal siapa yang diundang, tetapi soal apa yang dilambangkan: keputusan elit yang tidak mempertimbangkan posisi moral organisasi. 

Ketika keputusan strategis dibuat tanpa sensitivitas terhadap basis Nahdliyin, maka jarak antara elite dan akar rumput menjadi semakin tampak.

Pertemuan para kiai sepuh yang digelar Gus Yahya pada 23 November 2025 seharusnya menjadi momentum konsolidasi. Namun absennya Sekjen PBNU, KH. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), justru mempertebal dugaan adanya retakan serius di pusat. 

Ketika Ketum dan Sekjen nyaris tidak berkomunikasi, publik wajar mempertanyakan bagaimana kebijakan organisasi bisa berjalan efektif. 

Seleb

Ridwan Kamil Digugat Cerai, Lisa Mariana Kirim Pesan Khusus ke Atalia, Berharap agar Dibalas

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Halaman 1/3
123

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tags:
PBNU
Nahdlatul Ulama
Nahdliyin
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#PBNU dan Dinamika Organisasinya

Jamiluddin Ritonga: Konflik di PBNU Dapat Berimbas ke Eksternal Organisasi

Jamiluddin Ritonga: Konflik di PBNU Dapat Berimbas ke Eksternal Organisasi

Kepemimpinan PBNU Beralih dari Gus Yahya ke KH Miftachul Ahyar, Rais Aam: Muktamar Akan Digelar

Kepemimpinan PBNU Beralih dari Gus Yahya ke KH Miftachul Ahyar, Rais Aam: Muktamar Akan Digelar

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas