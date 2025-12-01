Literasi Data Pemilu di Kampus, Mencetak Kader Pengawas Demokrasi Masa Depan

Puadi

Anggota Bawaslu RI periode 2022-2027

Tempat/Tanggal Lahir

Bekasi, 4 Januari 1974

Mantan guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Puadi di SMA Negeri 28, SMA Negeri 24, SMA Negeri 30 dan SMA Negeri 37.

Panwaslu Kota Jakarta Barat periode 2012-2014.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022.

Rekomendasi Untuk Anda

Pernah mengawasi jalannya Pilkada DKI Jakarta 2017 maupun Pemilu 2019.

Riwayat Pendidikan

Alumni Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada 1998.

Magister Manajemen Universitas Trilogi lulus tahun 2013.

Misi di Bawaslu adalah menjadikan pengawasan partisipatif berbasis kearifan lokal.

Pernyataan ini disampaikan setelah acara Literasi Data untuk Pengawasan Pemilu dengan tema: “Sinergi Universitas dan Pengawas Pemilu melalui Literasi Data” di Universitas Islam Al-Azhar Indonesia pada Senin 1 Desember 2025.

Hari ini kami menyelenggarakan kegiatan literasi data bagi civitas akademika Universitas Al-Azhar. Fokus utama kegiatan ini adalah sosialisasi hasil pengawasan Bawaslu dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan. Tidak hanya soal prosedur, namun juga dinamika penegakan hukum dan pengawasan pada tiap tahapan.

Seluruh data hasil pengawasan yang selama ini dihimpun tidak boleh berhenti sebagai angka dan laporan yang tersimpan. Data itu harus menjadi pengetahuan ditransformasikan menjadi kecerdasan kolektif civitas akademika dalam memahami praktik demokrasi di lapangan.