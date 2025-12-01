Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Literasi Data Pemilu di Kampus, Mencetak Kader Pengawas Demokrasi Masa Depan

Bawaslu dorong literasi data di kampus untuk lahirkan kader pengawas Pemilu masa depan demi demokrasi yang makin bermartabat.

Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Literasi Data Pemilu di Kampus, Mencetak Kader Pengawas Demokrasi Masa Depan
Tribunnews.com/Fersianus Waku
PUADI - Kegiatan literasi data Bawaslu di kampus, menghadirkan mahasiswa sebagai mitra strategis dalam pengawasan Pemilu dan perbaikan demokrasi. 

Puadi 

Anggota Bawaslu RI periode 2022-2027

Tempat/Tanggal Lahir 

Bekasi, 4 Januari 1974

Mantan guru  mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Puadi di SMA Negeri 28, SMA Negeri 24, SMA Negeri 30 dan SMA Negeri 37. 

Panwaslu Kota Jakarta Barat periode 2012-2014. 

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022. 

Pernah mengawasi jalannya Pilkada DKI Jakarta 2017 maupun Pemilu 2019. 

Riwayat Pendidikan 

Alumni Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada 1998. 

Magister Manajemen Universitas Trilogi lulus tahun 2013. 

Misi di Bawaslu adalah menjadikan pengawasan partisipatif berbasis kearifan lokal. 

Pernyataan ini disampaikan setelah acara Literasi Data untuk Pengawasan Pemilu dengan tema: “Sinergi Universitas dan Pengawas Pemilu melalui Literasi Data” di Universitas Islam Al-Azhar Indonesia pada Senin 1 Desember 2025. 

Hari ini kami menyelenggarakan kegiatan literasi data bagi civitas akademika Universitas Al-Azhar. Fokus utama kegiatan ini adalah sosialisasi hasil pengawasan Bawaslu dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan. Tidak hanya soal prosedur, namun juga dinamika penegakan hukum dan pengawasan pada tiap tahapan.

Seluruh data hasil pengawasan yang selama ini dihimpun tidak boleh berhenti sebagai angka dan laporan yang tersimpan. Data itu harus menjadi pengetahuan ditransformasikan menjadi kecerdasan kolektif civitas akademika dalam memahami praktik demokrasi di lapangan.

Halaman 1/2
12

Tags:
Pemilu
Bawaslu
Puadi
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

