Tribunners / Citizen Journalism
Literasi Data Pemilu di Kampus, Mencetak Kader Pengawas Demokrasi Masa Depan
Bawaslu dorong literasi data di kampus untuk lahirkan kader pengawas Pemilu masa depan demi demokrasi yang makin bermartabat.
Editor: Glery Lazuardi
Puadi
Anggota Bawaslu RI periode 2022-2027
Tempat/Tanggal Lahir
Bekasi, 4 Januari 1974
Mantan guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Puadi di SMA Negeri 28, SMA Negeri 24, SMA Negeri 30 dan SMA Negeri 37.
Panwaslu Kota Jakarta Barat periode 2012-2014.
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022.
Pernah mengawasi jalannya Pilkada DKI Jakarta 2017 maupun Pemilu 2019.
Riwayat Pendidikan
Alumni Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada 1998.
Magister Manajemen Universitas Trilogi lulus tahun 2013.
Misi di Bawaslu adalah menjadikan pengawasan partisipatif berbasis kearifan lokal.
Pernyataan ini disampaikan setelah acara Literasi Data untuk Pengawasan Pemilu dengan tema: “Sinergi Universitas dan Pengawas Pemilu melalui Literasi Data” di Universitas Islam Al-Azhar Indonesia pada Senin 1 Desember 2025.
Hari ini kami menyelenggarakan kegiatan literasi data bagi civitas akademika Universitas Al-Azhar. Fokus utama kegiatan ini adalah sosialisasi hasil pengawasan Bawaslu dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan. Tidak hanya soal prosedur, namun juga dinamika penegakan hukum dan pengawasan pada tiap tahapan.
Seluruh data hasil pengawasan yang selama ini dihimpun tidak boleh berhenti sebagai angka dan laporan yang tersimpan. Data itu harus menjadi pengetahuan ditransformasikan menjadi kecerdasan kolektif civitas akademika dalam memahami praktik demokrasi di lapangan.
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.