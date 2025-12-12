Tarif Tol Jakarta-Semarang Selama Diskon Nataru 2025, Gol 1 Jadi Rp 345.850

Ringkasan Berita: PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memberi diskon tarif tol 20 persen di ruas Trans Jawa, termasuk Jakarta–Semarang, pada 22–23 dan 31 Desember 2025.

Diskon berlaku untuk semua golongan kendaraan dengan pembayaran uang elektronik dan tarif terjauh, mengurangi biaya perjalanan selama libur Natal –Tahun Baru.

Program ini bertujuan meringankan pengguna jalan, menjaga kelancaran mobilitas antardaerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan prinsip ESG perusahaan.

TRIBUNNEWS.COM - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menghadirkan stimulus bagi pengguna jalan menjelang libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Adapun diskon yang ditawarkan berupa potongan tarif tol sebesar 20 persen.

Diberlakukan di sepanjang ruas Trans Jawa, termasuk jalur strategis Jakarta–Semarang.

Nantinya diskon akan berlaku dalam dua periode, yaitu 22–23 Desember 2025 dan 31 Desember 2025.

Mengutip laporan Instagram @official.jasamarga, program ini tidak hanya bertujuan meringankan biaya perjalanan, tetapi juga memastikan mobilitas antardaerah tetap lancar selama periode libur panjang.

Melalui diskon tersebut diharapkan dapat mengurangi beban biaya perjalanan bagi pengguna jalan tol.

Sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat.

Langkah ini juga sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan, dengan tetap menghadirkan pengalaman berkendara yang nyaman dan aman.

Estimasi Tarif Tol Nataru

Berikut rincian diskon tarif tol Jakarta–Semarang dan sebaliknya selama Nataru 2025:

Periode 22–23 Desember 2025

Jakarta - Semarang (Ruas GT Cikampek Utama - GT Kalikangkung)

Golongan I: Rp 413.500 diskon jadi Rp 345.850

Golongan II & III: Rp 639.000 diskon jadi Rp 533.800

Golongan IV & V: Rp 841.000 diskon jadi Rp 702.950

Semarang - Jakarta (Ruas GT Kalikangkung - GT Cikampek Utama)

Golongan I: Rp 434.500 diskon jadi Rp 377.700

Golongan II & III: Rp 671.000 diskon jadi Rp 582.000