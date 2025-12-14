Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Sinyal Penguatan Ekonomi Muncul, Strategi Pemerintah Jelang 2026

Penguatan berbagai indikator tersebut mempertebal keyakinan pemerintah terhadap prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2026

Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Whiesa Daniswara
INOVASI SEKTOR MANUFAKTUR - Arsip foto Industri manufaktur karet dan plastik memperkenalkan inovasi terbaru smart plastics dan bio-based materials untuk sektor otomotif, kemasan dan elektronik di Plastics & Rubber Indonesia 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 19–22 November 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Prospek perekonomian Indonesia menunjukkan arah konstruktif memasuki akhir tahun
  • Satu dari sekian indikatornya adalah di sektor manufaktur
  • Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 pun disinyalir positif

TRIBUNNEWS.COM - Memasuki akhir tahun, prospek perekonomian Indonesia menunjukkan arah yang semakin konstruktif.

Berbagai indikator utama menegaskan adanya penguatan ekonomi yang berarti, menjadi pijakan yang solid untuk menghadapi 2026.

Optimisme ini juga tidak terlepas dari orientasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mampu mendorong pemulihan, menjaga stabilitas, sekaligus mempercepat laju pertumbuhan nasional.

Indikator terkini memperlihatkan kinerja ekspansif yang konsisten, khususnya di sektor manufaktur.

PMI Manufaktur tercatat naik ke level 53,3 pada November 2025, menandai fase ekspansi selama empat bulan berturut-turut, yang ditopang oleh menguatnya permintaan domestik.

Sejalan dengan itu, Indeks Keyakinan Konsumen mencapai 121,2, mencerminkan meningkatnya optimisme masyarakat.

Aktivitas konsumsi juga tetap terjaga, tercermin dari Mandiri Spending Index Mid yang berada di angka 312,8. Dari sisi investasi, sentimen positif pelaku pasar turut tercermin pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa penguatan berbagai indikator tersebut mempertebal keyakinan pemerintah terhadap prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2026.

“Dengan target APBN, pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen kami pandang sebagai baseline. Kami melihat tekanan dari sisi eksternal sudah mereda dan berpotensi berubah menjadi faktor pendorong,” ujar Airlangga dalam keterangannya.

Airlangga menambahkan, apabila realisasi investasi tahun ini dapat mencapai Rp1.900 triliun sesuai rencana, maka tambahan dorongan dari investasi lanjutan serta peran Danantara diharapkan mampu meningkatkan potensi pertumbuhan ke depan.

Untuk menjaga kesinambungan momentum, pemerintah menyiapkan beragam langkah strategis.

Sektor pariwisata diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama pada kuartal IV 2025 hingga awal 2026, dengan estimasi kunjungan 1,36 juta wisatawan mancanegara serta lebih dari 120 juta perjalanan wisata domestik selama periode libur akhir tahun.

Upaya tersebut diperkuat melalui program promosi dan pemberian insentif transportasi.

Dalam kerangka fiskal, APBN 2026 akan diarahkan pada delapan fokus utama, antara lain ketahanan pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan internasional.

Pemerintah juga mengintensifkan diplomasi ekonomi melalui berbagai forum global seperti ASEAN, APEC, G20, COP30, hingga proses negosiasi perjanjian dagang dan keanggotaan internasional.

