Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer

Perkuat Portofolio Bisnis, GDPS Siap Ekspansi ke Pasar Luar Negeri di 2026

PT Garuda Daya Pratama Sejahtera mencatatkan kenaikan pertumbuhan bisnis sebesar 24,53 persen dibandingkan 2024.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Sanusi
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Perkuat Portofolio Bisnis, GDPS Siap Ekspansi ke Pasar Luar Negeri di 2026
(Ho/Campus League)
BISNIS AVIASI - Anak perusahaan Garuda Indonesia Group, PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) menargetkan penguatan ekspansi bisnis ke pasar internasional di 2026. 
Ringkasan Berita:
  • Hingga akhir tahun, layanan berbasis aviasi mendominasi portofolio dengan kontribusi 73,98 persen.
  • GDPS juga menegaskan posisinya sebagai pionir penyedia Business Processing Outsourcing (BPO) dengan mengelola sekitar 6.520 tenaga kerja.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anak perusahaan Garuda Indonesia, PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) menunjukkan konsistensi positif di tahun 2025 dengan kenaikan pertumbuhan bisnis sebesar 24,53 persen dibandingkan 2024.

Hingga akhir tahun, layanan berbasis aviasi mendominasi portofolio dengan kontribusi 73,98 persen, sementara layanan non-aviasi dan pihak ketiga menyumbang 26,02 persen dari sektor oil & gas, logistik, otomotif, FMCG, serta industri pendukung lainnya dengan total 39 klien aktif.

GDPS juga menegaskan posisinya sebagai pionir penyedia Business Processing Outsourcing (BPO) dengan mengelola sekitar 6.520 tenaga kerja, naik sebesar 99,21 persen sepanjang tahun berdiri.

Dengan lebih dari 40 job title, yang tersebar di lebih dari 93 kota di seluruh wilayah Indonesia, serta tiga negara seperti Singapura, Uni Emirat Arab, dan Papua Nugini. GDPS mendapatkan nilai kepuasan pelanggan sebesar 4.02 pada semester I 2025.

Direktur Utama GDPS Cornelis Radjawane menegaskan penguatan kualitas SDM juga menjadi prioritas utama GDPS.

“Melalui program pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan yang terus kami perkuat, kami memastikan tenaga kerja GDPS siap mendukung kebutuhan operasional klien secara profesional dan berkelanjutan,” ujarnya, Senin (15/12/2025).

Baca juga: Perusahaan Ground Handling Turki Ekspansi ke Industri Aviasi Indonesia

Rekomendasi Untuk Anda

Selain itu, GDPS menempatkan Health, Safety, and Environment (HSE) sebagai pilar utama dalam pelayanan bisnis dengan mencatat penerapan standar keselamatan kerja di setiap lokasi kerja dengan tingkat kepatuhan regulasi mencapai 100 persen.

Memasuki tahun 2026, GDPS menargetkan penguatan ekspansi bisnis ke pasar internasional sebagai bagian dari komitmen mendukung daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global.                                  

Perusahaan juga fokus pada pengembangan portofolio layanan berbasis tenaga kerja berkeahlian tinggi (high-skill workforce), dan project  Borongan (Output-Based), khususnya pada sektor aviasi.


  

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Super Skor

Ranking Malaysia Anjlok setelah Disanksi FIFA, Harimau Malaya Bakal di Bawah Timnas Indonesia

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
GDPS
ekspansi bisnis
pasar internasional
aviasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Ekspansi ke 11 Kota, Sushi Mentai Rayakan Kemerdekaan dengan Promo Spesial

Ekspansi ke 11 Kota, Sushi Mentai Rayakan Kemerdekaan dengan Promo Spesial

Solusi Digitalisasi Pengadaan di Sektor Aviasi dan Pariwisata lewat PaDi UMKM

Solusi Digitalisasi Pengadaan di Sektor Aviasi dan Pariwisata lewat PaDi UMKM

BizzInsight

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas