Perkuat Portofolio Bisnis, GDPS Siap Ekspansi ke Pasar Luar Negeri di 2026

GDPS juga menegaskan posisinya sebagai pionir penyedia Business Processing Outsourcing (BPO) dengan mengelola sekitar 6.520 tenaga kerja.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anak perusahaan Garuda Indonesia, PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) menunjukkan konsistensi positif di tahun 2025 dengan kenaikan pertumbuhan bisnis sebesar 24,53 persen dibandingkan 2024.

Hingga akhir tahun, layanan berbasis aviasi mendominasi portofolio dengan kontribusi 73,98 persen, sementara layanan non-aviasi dan pihak ketiga menyumbang 26,02 persen dari sektor oil & gas, logistik, otomotif, FMCG, serta industri pendukung lainnya dengan total 39 klien aktif.

GDPS juga menegaskan posisinya sebagai pionir penyedia Business Processing Outsourcing (BPO) dengan mengelola sekitar 6.520 tenaga kerja, naik sebesar 99,21 persen sepanjang tahun berdiri.

Dengan lebih dari 40 job title, yang tersebar di lebih dari 93 kota di seluruh wilayah Indonesia, serta tiga negara seperti Singapura, Uni Emirat Arab, dan Papua Nugini. GDPS mendapatkan nilai kepuasan pelanggan sebesar 4.02 pada semester I 2025.

Direktur Utama GDPS Cornelis Radjawane menegaskan penguatan kualitas SDM juga menjadi prioritas utama GDPS.

“Melalui program pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan yang terus kami perkuat, kami memastikan tenaga kerja GDPS siap mendukung kebutuhan operasional klien secara profesional dan berkelanjutan,” ujarnya, Senin (15/12/2025).

Selain itu, GDPS menempatkan Health, Safety, and Environment (HSE) sebagai pilar utama dalam pelayanan bisnis dengan mencatat penerapan standar keselamatan kerja di setiap lokasi kerja dengan tingkat kepatuhan regulasi mencapai 100 persen.

Memasuki tahun 2026, GDPS menargetkan penguatan ekspansi bisnis ke pasar internasional sebagai bagian dari komitmen mendukung daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global.

Perusahaan juga fokus pada pengembangan portofolio layanan berbasis tenaga kerja berkeahlian tinggi (high-skill workforce), dan project Borongan (Output-Based), khususnya pada sektor aviasi.



