Resmikan Toko ke-1.200 di Desember, Begini Prospek MDIY ke Depan

Ringkasan Berita: Pertumbuhan bisnis ritel kini tidak lagi terkonsentrasi hanya di kota-kota besar, karena pusat-pusat ekonomi di berbagai daerah terus berkembang

Hingga September 2025, MDIY memiliki sebanyak 1.154 toko. Artinya hanya dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan terdapat 46 pembukaan toko baru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Emiten ritel PT Daya Intiguna Yasa Tbk atau dikenal dengan MR DIY (MDIY) belum lama ini meresmikan pembukaan toko ke 1.200 miliknya.

Dengan ekspansi pembukaan toko yang masif diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan pendapatan dan mempertahankan marjin bisnis yang solid.

Mengacu pada siaran pers MDIY, toko ke-1.200 dibuka di Sumbawa yang menjadi simbol untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan rumah tangga yang hemat, lengkap, dan dekat serta ikut mendorong pemerataan modernisasi ritel di seluruh Nusantara.

Direktur Utama MDIY Edwin Cheah menyampaikan bahwa toko ke-1.200 di Sumbawa menandai perjalanan penting bagi MR.D.I.Y. Indonesia dan bagi Indonesia.

“Pertumbuhan ritel kini tidak lagi terkonsentrasi hanya di kota-kota besar, karena pusat-pusat ekonomi di berbagai daerah terus berkembang. Kami hadir untuk memperkuat ekosistem tersebut dengan menyediakan akses belanja yang lebih merata. Misi kami adalah menjadi bagian dari kemajuan daerah, mendukung aktivitas ekonomi lokal, dan menyediakan nilai terbaik bagi keluarga Indonesia dimanapun mereka berada” ungkap Edwin.

Rekomendasi Untuk Anda

Dengan pencapaian tersebut, kini toko-toko MDIY telah tersebar dan beroperasi di 422 dari 516 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Sebelumnya hingga September 2025, MDIY memiliki sebanyak 1.154 toko. Artinya hanya dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan terdapat 46 pembukaan toko baru.

Sebagai informasi, MDIY menjadi emiten ritel dengan ekspansi tercepat di industri. MDIY resmi membuka 400 toko pertama dalam kurun waktu lima tahun yakni dari 2017-2022. Kemudian 800 toko baru berikutnya dibuka hanya dalam kurun waktu 3 tahun dari 2023-2025.

“Jika melihat perkembangan terbaru, progres ekspansi gerai MDIY sudah on-track untuk mencapai target akhir tahun. Dengan momentum yang ada, pencapaian lebih dari 1.200 toko merupakan target yang sangat feasible,” terang Catherine analis saham sektor ritel dari MNC Sekuritas.

Menurut Catherine, MDIY memiliki strategi yang tepat dalam merespons dinamika dan persaingan industri dengan ekspansi ke luar Jawa. Ia menjelaskan bahwa Jawa memang memiliki kue ekonomi yang besar tetapi persaingan sudah relatif jenuh.

Sementara itu, area Luar Jawa memberikan peluang pertumbuhan yang lebih tinggi dan belum terlalu jenuh untuk peritel yang menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, aksesoris dan elektronik seperti MDIY.

“Strategi MDIY fokus ke area dengan potensi pertumbuhan tinggi sambil tetap menawarkan produk yang sangat affordable. Ini menjadi pondasi penting bagi growth story yang solid dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Pembukaan toko baru di tahun 2025 disebut bakal meningkatkan pendapatan MDIY. Jika berkaca pada kinerja sembilan bulan, MDIY telah membukukan pendapatan sebesar Rp5,77 triliun atau tumbuh 17,3 persen secara year-on-year (yoy).

Hal ini juga sejalan dengan pertumbuhan jumlah toko dan peningkatan jumlah transaksi. Total transaksi di toko MDIY secara nasional tembus 73 juta dari Januari-September 2025 atau naik 12,4 persen yoy.

Kemudian dari sisi profitabilitas, MDIY mencatatkan laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi atau EBITDA sebesar Rp1,87 triliun. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 15,7 persen yoy. Marjin EBITDA pun tetap solid di kisaran 32 persen.