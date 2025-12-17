Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Natal dan Tahun Baru 2026

9 Ruas Tol Fungsional yang Beroperasi saat Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Kementerian Pekerjaan Umum telah merilis daftar ruas tol fungsional yang akan beroperasi saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Penulis: David AdiAdi
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in 9 Ruas Tol Fungsional yang Beroperasi saat Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
Instagram @kementerianpu
RUAS TOL FUNGSIONAL - Kementerian Pekerjaan Umum telah merilis daftar Ruas Tol Fungsional yang akan beroperasi saat momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Berikut rinciannya 

Ringkasan Berita:
  • Kementerian Pekerjaan Umum telah merilis Ruas Tol Fungsional yang akan beroperasi saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
  • Terdapat 9 ruas tol fungsional yang akan beroperasi 
  • Ruas Tol Fungsional tersebut akan mulai beroperasi pada 16 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026 pada pukul 07:00 sampai dengan 17:00 WIB

TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia telah merilis daftar ruas Jalan Tol Fungsional yang akan beroperasi pada momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Ruas Jalan Tol Fungsional tersebut akan mulai beroperasi pada 16 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026 pada pukul 07:00 sampai dengan 17:00 WIB, kecuali Jalan Tol Sigli - Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji - Seulimeum) yang telah fungsional sejak 6 Desember 2025.

Adapun penambahan Ruas Jalan Tol Fungsional ini bertujuan untuk memperlancar mobilitas masyarakat, mengurangi kepadatan lalu lintas, serta menghadirkan perjalanan yang lebih aman, nyaman, dan efisien selama periode Nataru 2025/2026.

“Untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru, Kementerian PU menambah 9 ruas tol fungsional dan operasional,” tulis @kementerianpu dalam sebuah caption di Instagram.

Jalan tol fungsional merupakan ruas jalan tol yang belum selesai sepenuhnya atau belum memenuhi semua syarat operasional penuh, namun dibuka sementara waktu untuk mendukung kelancaran lalu lintas, dan umumnya bebas biaya atau gratis serta dioperasikan pada jam tertentu dengan pembatasan kecepatan karena fasilitasnya belum lengkap.

Untuk mengetahui ruas Jalan Tol Fungsional yang beroperasi di momen Nataru kali ini, simak rinciannya berikut.

Daftar Ruas Tol Fungsional

*) Pulau Sumatra

1. Ruas Tol Fungsional Sigli-Banda Aceh

- Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum

- Panjang Ruas Tol 24,67 km

2. Ruas Tol Fungsional Palembang-Betung

- Seksi 2 Rengas-Pulau Rimau

- Panjang Ruas Tol 30,75 km

3. Junction Palembang

- Ramp 1,5,6,7B, dan 8

- Panjang Ruas Tol 7,57 km

Halaman 1/2
12
Tags:
Kementerian Pekerjaan Umum
jalan tol fungsional
Ruas Tol Fungsional Probolinggo
Tol IKN
Nataru
Natal 2025
Tahun Baru 2026
