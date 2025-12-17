BFN 2025 Perkuat Tata Kelola dan Talenta Fintech Nasional

Ringkasan Berita: BFN 2025 mencatat capaian strategis dalam memperkuat tata kelola industri fintech , literasi keuangan digital, dan kolaborasi lintas sektor.

'Diselenggarakan AFTECH dengan dukungan regulator, BFN mendorong inklusi keuangan, kepercayaan publik, serta daya saing industri.

Penguatan talenta digital menjadi fokus melalui akademi, forum, dan jejaring profesional fintech.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 resmi ditutup dengan capaian strategis yang menegaskan penguatan ekosistem keuangan digital Indonesia, mulai dari tata kelola industri, literasi keuangan digital, hingga pengembangan talenta dan daya saing global.

BFN 2025 diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) sepanjang 11 November–12 Desember 2025 didukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), 11 kementerian/lembaga, serta lebih dari 150 mitra strategis dari dalam dan luar negeri.

Selama satu bulan, BFN menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri fintech.

Fintech Dorong Dampak ke Sektor Riil

Salah satu fokus utama BFN 2025 adalah meningkatkan dampak inovasi keuangan digital terhadap sektor riil prioritas.

Rekomendasi Untuk Anda

Upaya ini dilakukan melalui peluncuran Annual Members Survey (AMS) 2024–2025, penyelenggaraan workshop bersama Kementerian PPN/Bappenas, serta program Digital x Real Sector Clinic yang digelar dalam rangkaian BFN Fest.

"Inisiatif tersebut bertujuan menyelaraskan kebutuhan sektor riil dengan solusi fintech yang relevan, berkelanjutan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif," kata Sekretaris Jenderal AFTECH Firlie Ganinduto dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

Baca juga: Ancaman Fraud Mengintai Bisnis Fintech, Ini yang Dilakukan Jalin dan Aftech

BFN 2025 juga menandai penguatan tata kelola industri melalui pengesahan Kode Etik Terintegrasi AFTECH dalam Rapat Umum Anggota pada 5 Desember 2025.

"Langkah ini menjadi fondasi penting untuk menjaga integritas industri, meningkatkan standar kepatuhan, serta memperkuat perlindungan konsumen di tengah meningkatnya risiko digital," kata Firlie.

Peningkatan literasi keuangan digital menjadi agenda kunci BFN 2025. AFTECH bersama berbagai kontributor, termasuk Indonesia Anti Scam Center (IASC) dan Global Anti Scam Alliance (GASA) Indonesia, menggelar edukasi daring dan luring terkait manfaat fintech, perlindungan data pribadi, penipuan online (scam), dan keamanan siber.

Baca juga: Begini Cara Membatalkan Pinjaman Indodana Fintech

Selain itu, Indonesian Fintech Youth Community (INFINITY) melakukan roadshow literasi keuangan yang menjangkau lebih dari 400 pelajar dan generasi muda di Bangka Belitung. Kolaborasi dengan media turut menghasilkan lebih dari 500 pemberitaan media nasional, memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan investasi dan daya saing industri, BFN 2025 mendorong berbagai kerja sama strategis. AFTECH menandatangani MoU dengan AMVESINDO dan Jalin, serta meluncurkan Fintech Indonesia Playbook hasil kolaborasi dengan Australian Trade Commission (Austrade).

BFN 2025 juga membuka peluang ekspansi internasional melalui sesi pengenalan pasar Kanada, Kenya, Asia Tengah, dan India, serta menjalin kerja sama dengan Money 20/20 dan Indonesia Food Resilience Forum (IFRF).

Penguatan Talenta Digital Fintech