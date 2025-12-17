Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Libur Natal dan Tahun Baru, Damri Bagi-bagi Diskon Tiket 5 Persen ke Seluruh Rute AKAP

Damri memberikan promo berupa diskon tiket sebesar 5 persen untuk seluruh rute AKAP.

Penulis: David AdiAdi
Editor: Garudea Prabawati
Libur Natal dan Tahun Baru, Damri Bagi-bagi Diskon Tiket 5 Persen ke Seluruh Rute AKAP
Dok. Damri Indonesia
PROMO DISKON DAMRI - Perum Damri memberikan promo berupa diskon tiket sebesar 5 persen untuk seluruh rute AKAP. Pemesanan tiket hanya dilakukan melalui Damri Apps mulai 19 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. 

Ringkasan Berita:
  • Perum Damri memberikan promo berupa diskon tiket sebesar 5 persen untuk libur Nataru 2025/2026
  • Promo berlaku untuk pembelian tiket mulai 19 Desember 2025 hingga 5 Januario 2026
  • Promo berlaku untuk seluruh rute AKAP Damri
  • Promo berlaku untuk pemesanan melalui Damri Apps

TRIBUNNEWS.COM – Perusahaan Umum (Perum) Damri memberikan promo kepada para pelanggan setianya untuk libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Promo tersebut berupa diskon atau potongan harga tiket sebesar 5 persen untuk beberapa rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

“Damri kembali bagi-bagi diskon tiket ke sejumlah rute AKAP di Indonesia nih sobat,” tulis @damriindonesia dalam sebuah caption di akun Instagram.

Damri sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang transportasi darat, khususnya angkutan penumpang dan barang menggunakan bus dan truk.

Perusahaan tersebut melayani sejumlah rute seperti Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Lintas Negara, Angkutan Bandara, Angkutan Pariwisata, hingga Angkutan Logistik dan Perintis.

Untuk lebih lengkapnya, simak detail mengenai rute AKAP, syarat dan cara pembelian tiket Damri di bawah ini.

Rute AKAP

Berikut beberapa rute AKAP Damri yang mendapat diskon 5 persen

*) Keberangkatan dari Jakarta menuju:

- Cirebon

- Semarang

- Purwokerto

- Purworejo

- Yogyakarta

- Solo

- Surabaya

Halaman 1/3
123
Damri
diskon
Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)
Damri Apps
Promo
Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
