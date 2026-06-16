Kelebihan dan Kekurangan Main Mobile Legends Pakai Grafis Smooth, Bikin Ranked Lebih Nyaman?

Ringkasan Berita: Keuntungan dan kelebihan settingan grafis smooth di Mobile Legends.

Pengaturan Smooth membantu menjaga FPS tetap stabil saat teamfight, mengurangi frame drop, serta membuat pergerakan dan combo skill terasa lebih responsif.

Detail hero, skin, dan efek skill memang tidak semewah grafis High atau Ultra. Namun, banyak pemain kompetitif memilih Smooth karena lebih mengutamakan performa dan kestabilan permainan saat Ranked.

TRIBUNNEWS.COM - Banyak pemain Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) menganggap grafis tinggi menjadi cara terbaik untuk menikmati tampilan hero dan skin yang lebih detail.

Namun, bagi pemain yang fokus mengejar kemenangan di mode Ranked, performa permainan sering kali lebih penting dibanding kualitas visual.

Tak heran jika banyak pemain rank tinggi hingga pro player memilih menggunakan pengaturan grafis Smooth karena dinilai mampu menjaga kestabilan permainan.

Lalu, apa saja kelebihan dan kekurangan menggunakan grafis Smooth di MLBB?

POTRET MAIN MLBB - Potret bermain gim Mobile Legends yang diambil Selasa (14/10/2025). (Tribunnews/Ika Wahyu)

Kelebihan Grafis Smooth di MLBB

1. FPS Lebih Stabil Saat Teamfight

Dalam game kompetitif seperti MLBB, kestabilan frame per second (FPS) memiliki peran penting terhadap kenyamanan bermain.

Rekomendasi Untuk Anda

Ketika memasuki fase teamfight, berbagai efek skill dari 10 pemain akan muncul secara bersamaan.

Kondisi ini membuat perangkat harus bekerja lebih keras untuk memproses animasi dan efek visual.

Dengan pengaturan Smooth, beban render menjadi lebih ringan sehingga FPS cenderung lebih stabil.

Dampaknya, pergerakan hero terasa lebih responsif, combo skill lebih mudah dilakukan, dan risiko frame drop saat momen krusial dapat diminimalkan.

Baca juga: Daftar Tim MSC x EWC 2026 Paris: Bigetron dan ONIC Siap Harumkan Indonesia

2. Mengurangi Risiko Lag Akibat Overheat

Penyebab permainan terasa patah-patah tidak selalu berasal dari koneksi internet. Suhu perangkat yang terlalu panas atau overheat juga bisa menurunkan performa secara signifikan.

Grafis High atau Ultra membuat prosesor dan GPU bekerja lebih berat sehingga suhu smartphone meningkat lebih cepat.

Saat suhu terlalu tinggi, sistem akan menjalankan thermal throttling, yaitu mekanisme yang menurunkan performa perangkat secara otomatis untuk mengurangi panas.

Grafis Smooth membantu mengurangi beban kerja perangkat sehingga suhu lebih terjaga dan performa tetap konsisten selama bermain.