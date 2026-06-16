Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Citaloka Fest
  • Bisnis
  • superskor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Update Jadwal & Skor
Grup G - Matchday 1
Selasa, 16 Juni 2026 | 02:00 WIB
Belgium
Belgia
1 - 1
Egypt
Mesir
Grup H - Matchday 1
Selasa, 16 Juni 2026 | 05:00 WIB
Saudi Arabia
Arab Saudi
1 - 1
Uruguay
Uruguay
Grup G - Matchday 1
Selasa, 16 Juni 2026 | 08:00 WIB
Iran
Iran
2 - 2
New Zealand
Selandia Baru
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga
eSports

Kelebihan dan Kekurangan Main Mobile Legends Pakai Grafis Smooth, Bikin Ranked Lebih Nyaman?

Simak kelebihan dan kekuarangan settingan grafis smooth di Mobile Legends yang dapat membantumu saat melakukan ranked.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
zoom-in Kelebihan dan Kekurangan Main Mobile Legends Pakai Grafis Smooth, Bikin Ranked Lebih Nyaman?
Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka
POTRET MAIN MLBB - Potret bermain gim Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) diambil Kamis (27/11/2025). Simak kelebihan dan kekurangan pengaturan grafis Smooth di Mobile Legends yang dapat membantumu saat bermain Ranked. Dengan performa yang lebih ringan, setting ini kerap menjadi pilihan para pemain kompetitif untuk menjaga kestabilan permainan sepanjang pertandingan. 
Memuat video…

Ringkasan Berita:
  • Keuntungan dan kelebihan settingan grafis smooth di Mobile Legends.
  • Pengaturan Smooth membantu menjaga FPS tetap stabil saat teamfight, mengurangi frame drop, serta membuat pergerakan dan combo skill terasa lebih responsif.
  • Detail hero, skin, dan efek skill memang tidak semewah grafis High atau Ultra. Namun, banyak pemain kompetitif memilih Smooth karena lebih mengutamakan performa dan kestabilan permainan saat Ranked.

TRIBUNNEWS.COM - Banyak pemain Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) menganggap grafis tinggi menjadi cara terbaik untuk menikmati tampilan hero dan skin yang lebih detail.

Namun, bagi pemain yang fokus mengejar kemenangan di mode Ranked, performa permainan sering kali lebih penting dibanding kualitas visual.

Tak heran jika banyak pemain rank tinggi hingga pro player memilih menggunakan pengaturan grafis Smooth karena dinilai mampu menjaga kestabilan permainan.

Lalu, apa saja kelebihan dan kekurangan menggunakan grafis Smooth di MLBB?

KODE REDEEM ML - Potret bermain gim Mobile Legends yang diambil Selasa (14/10/2025).
POTRET MAIN MLBB - Potret bermain gim Mobile Legends yang diambil Selasa (14/10/2025). (Tribunnews/Ika Wahyu)

Kelebihan Grafis Smooth di MLBB

1. FPS Lebih Stabil Saat Teamfight

Dalam game kompetitif seperti MLBB, kestabilan frame per second (FPS) memiliki peran penting terhadap kenyamanan bermain.

Rekomendasi Untuk Anda

Ketika memasuki fase teamfight, berbagai efek skill dari 10 pemain akan muncul secara bersamaan.

Kondisi ini membuat perangkat harus bekerja lebih keras untuk memproses animasi dan efek visual.

Dengan pengaturan Smooth, beban render menjadi lebih ringan sehingga FPS cenderung lebih stabil.

Dampaknya, pergerakan hero terasa lebih responsif, combo skill lebih mudah dilakukan, dan risiko frame drop saat momen krusial dapat diminimalkan.

Baca juga: Daftar Tim MSC x EWC 2026 Paris: Bigetron dan ONIC Siap Harumkan Indonesia

2. Mengurangi Risiko Lag Akibat Overheat

Penyebab permainan terasa patah-patah tidak selalu berasal dari koneksi internet. Suhu perangkat yang terlalu panas atau overheat juga bisa menurunkan performa secara signifikan.

Grafis High atau Ultra membuat prosesor dan GPU bekerja lebih berat sehingga suhu smartphone meningkat lebih cepat.

Saat suhu terlalu tinggi, sistem akan menjalankan thermal throttling, yaitu mekanisme yang menurunkan performa perangkat secara otomatis untuk mengurangi panas.

Grafis Smooth membantu mengurangi beban kerja perangkat sehingga suhu lebih terjaga dan performa tetap konsisten selama bermain.

Sesuai Minatmu
Inul Daratista Sedih Konflik Ruben dan Sarwendah Berlarut, Singgung Kisah Maia dan Ahmad Dhani
Seleb
Inul Daratista Sedih Konflik Ruben dan Sarwendah Berlarut, Singgung Kisah Maia dan Ahmad Dhani
BREAKING NEWS: Gempa M 6,7 Guncang Palu, BMKG Minta Warga Waspadai Guncangan Susulan
Regional
BREAKING NEWS: Gempa M 6,7 Guncang Palu, BMKG Minta Warga Waspadai Guncangan Susulan
Saat Budiman Sudjatmiko Dicap Pengkhianat di Keributan Diskusi UGM: Enak Jadi Menteri Prabowo?
Nasional
Saat Budiman Sudjatmiko Dicap Pengkhianat di Keributan Diskusi UGM: Enak Jadi Menteri Prabowo?
Halaman 1/2
12
Tags:
Mobile Legends
Cara setting Mobile Legends
MLBB
eSports
Grafis Smooth Mobile Legends
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Wamentan Sudaryono Merasa Dipukul saat Diskusi di UGM Ricuh Digeruduk Mahasiswa, Bantah Kabur Dialog
Wamentan Sudaryono Merasa Dipukul saat Diskusi di UGM Ricuh Digeruduk Mahasiswa, Bantah Kabur Dialog
Berita Populer
Berita Terkini
Atas