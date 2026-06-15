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Ibadah Haji 2026

Amalan dan Bacaan Doa saat Melihat Pergantian Kiswah, Dilengkapi Lafal Latin dan Arti

Prosesi pergantian kiswah Ka'bah dimanfaatkan jemaah untuk memperbanyak doa, sholawat, dan muhasabah menyambut 1 Muharram 1448 H.

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Penulis: Sri Juliati
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Amalan dan Bacaan Doa saat Melihat Pergantian Kiswah, Dilengkapi Lafal Latin dan Arti
Media Center Haji 2026
PERGANTIAN KISWAH - Jemaah haji melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, beberapa waktu yang lalu. Pada Senin (15/6/2026), kiswah atau kain penutup Ka'bah akan diganti bertepatan dengan momen Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 H. 
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Laporan langsung wartawan Tribunnews.com dan Media Center Haji dari Arab Saudi, Sri Juliati

TRIBUNNEWS.COM - Prosesi pergantian kiswah atau kain penutup Ka'bah menjadi salah satu momen istimewa yang dinantikan banyak jemaah haji di Tanah Suci. 

Momen istimewa ini akan terjadi pada Senin (15/6/2026) mulai pukul 16.00 waktu Arab Saudi hingga tengah malam nanti atau tepat saat malam pergantian Tahun Baru 1 Muharram 1448 H

Di balik kemegahan pergantian kain penutup Baitullah tersebut, jemaah haji yang menyaksikan momen sakral ini diingatkan untuk mengisinya dengan amalan-amalan yang dianjurkan.

Kepala Seksi Bimbingan Ibadah dan KBIHU Daerah Kerja Makkah, Erti Herlina mengatakan, amalan utama yang dapat dilakukan jemaah saat menyaksikan pergantian kiswah adalah memperbanyak doa ketika memandang Ka'bah.

"Amalan ketika kita menyaksikan pergantian kiswah yang paling utama yaitu doa ketika kita melihat Ka'bah. Diperbanyak doa itu ketika kita sedang melihat pergantian kain kiswah," ujar Erti Herlina kepada tim Media Center Haji (MCH), Senin hari ini.

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Bacaan Doa Ketika Melihat Ka'bah

Adapun bacaan doa ketika melihat Kabah adalah: 

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Bacaan Arab:

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مَنْ شَرّفَهُ وَكَرّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا

Lafal Latin:

Allaahumma zid haadzal baita tasyriifan wa ta‘zhiiman wa takriiman wa mahaabatan, wa zid man syarrafahuu wa karramahuu min man hajjahuu awi’tamarahuu tasyriifan wa takriiman wa ta‘zhiiman wa birran.

Artinya:

Ya Allah, tambahkan kemuliaan, keagungan, kehormatan, dan kehebatan pada Baitullah ini. tambahkan juga kemuliaan, kehormatan, keagungan, dan kebaikan untuk orang-orang berhaji atau berumrah yang memuliakan dan menghormati Ka’bah

Amalan yang Lain

Erti menambahkan, jemaah juga disunahkan mengangkat kedua tangan ketika pertama kali melihat Ka'bah dengan penuh kekhusyukan dan kerendahan hati.

"Lalu kita juga disunahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika pertama kalinya melihat Ka'bah dengan penuh kekhusyukan dan kerendahan hati," katanya.

Menurut Erti, momen tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai hajat kepada Allah SWT.

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Tags:
Amalan
Bacaan Doa
Penggunting kiswah
Kain Kiswah Kabah
KBIHU
1 Muharram 1448 H
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