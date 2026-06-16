Detik-detik Kiswah, Kain Penutup Ka'bah Diganti pada Malam Tahun Baru Islam

TRIBUNNEWS.COM - Arab Saudi menggelar momen sakral pergantian kiswah atau kain hitam penutup Ka'bah, Senin (15/6/2026).

Momen ini menjadi tanda dimulainya tahun baru dalam kalender Islam karena dilakukan tepat pada malam 1 Muharram 1448 H.

Dari pantauan Tribunnews.com di lokasi, prosesi pergantian kiswah telah dimulai sejak Senin sore, selepas shalat Ashar.

Puluhan barrier bertuliskan 'CEREMONY TO REPLACE THE KISWAH OF THE NOBLE KA'BAH' dipasang, mengelilingi Ka'bah.

Di salah satu sudut Ka'bah, juga tampak scissor lift (tangga mekanik) yang dipakai teknisi untuk naik ke bagian atap Ka'bah.

Kemudian selepas shalat Isya, truk yang membawa kain kiswah baru memasuki kawasan Masjidil Haram dengan pengawalan yang ketat dari askar, petugas keamanan khusus yang berjaga di Masjidil Haram.

Selain mengawal truk, askar pada momen yang berlangsung selama lebih dari enam jam itu juga bertugas membentuk barikade di area mataf untuk mensterilkan lokasi dari jemaah.

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Meski demikian, jemaah tetap dapat melakukan tawaf di tengah prosesi tersebut.

Bahkan momen ini juga menjadi kesempatan berharga bagi mereka untuk mengabadikan detik-detik pergantian kiswah melalui foto dan video.

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Proses dimulai dengan pelepasan Kiswah lama yang telah dipakai selama setahun ini.

Kemudian kiswah baru dibentangkan dan dipasang dengan presisi hingga menutupi seluruh sisi Ka'bah.

Setiap bagian dari kiswah juga harus terpasang secara sempurna agar seluruh lembaran kain menyatu dengan rapi dan membentuk tampilan yang harmonis.

Hingga berita ini ditulis pada Selasa (16/6/2026) pukul 03.00 waktu Arab Saudi, momen pergantian kiswah masih berlangsung dan telah memasuki tahap akhir.

PERGANTIAN KISWAH KA'BAH - Sejumlah teknisi dan petugas khusus terlibat dalam pergantian kiswah, kain hitam penutup Ka'bah bertepatan dengan momen pergantian tahun, 1 Muharram 1448 H, Senin (15/6/2026). (Media Center Haji 2026)

Simbol Dimulainya Tahun Baru Hijriyah

Penggantian kiswah bukan sekadar pergantian kain, tetapi juga menjadi simbol dimulainya tahun baru Hijriyah.

Menurut Kepala Seksi Bimbingan Ibadah (Bimbad) dan KBIHU Daerah Kerja Makkah, Erti Herlina mengatakan, pemilihan 1 Muharram sebagai waktu pergantian kiswah mengandung simbol lahirnya semangat baru bagi umat Islam.